România rămâne „campioana” costurilor de împrumut în Uniunea Europeană, menținând cele mai ridicate rate ale dobânzii din blocul comunitar. Conform unei analize Bloomberg publicate marți dimineață, creșterea accelerată a prețurilor la petrol pune o presiune uriașă pe inflație, care dă semne de revenire spre pragul psihologic de două cifre. Află cum vor influența scumpirile la carburanți deciziile BNR și ce impact vor avea aceste măsuri asupra creditelor românilor în perioada următoare.

BNR menține garda sus: Rata dobânzii de referință rămâne neschimbată

Banca Națională a României este așteptată să mențină rata dobânzii de referință la nivelul de 6,5% pentru a 13-a ședință consecutivă, programată marți, 7 aprilie 2026. Conform economiștilor consultați de Bloomberg, această decizie reflectă prudența băncii centrale în fața unor riscuri economice care refuză să se disperseze. România continuă astfel să dețină cel mai ridicat cost al banilor din întreaga Uniune Europeană, o poziție pe care o ocupă constant încă din august 2024. Această politică monetară restrictivă este principala armă a BNR în lupta cu o inflație persistentă, care a înregistrat doar o scădere marginală în luna februarie a acestui an, rămânând mult peste ținta optimă.

Șocul prețurilor la petrol și tensiunile din Orientul Mijlociu

Perspectivele unei relaxări monetare timpurii au fost spulberate de noile evoluții de pe piața energetică globală. Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu au generat creșteri bruște ale prețurilor petrolului la începutul anului 2026, alimentând presiunile inflaționiste pe termen lung. Analiștii avertizează că o creștere de doar 10% a prețului țițeiului are capacitatea de a destabiliza indicatorii anuali de consum, forțând Banca Centrală să amâne orice plan de reducere a dobânzilor. În acest context, deși inflația dădea semne de oboseală la finalul anului 2025, realitatea economică a primăverii 2026 obligă autoritățile să rămână în alertă maximă.

Măsuri de urgență pentru plafonarea adaosurilor la combustibil

Pentru a proteja puterea de cumpărare a populației și a limita impactul scumpirilor la pompă asupra restului economiei, Guvernul României a apelat la soluții de criză. Autoritățile au implementat măsuri de urgență pentru a plafona adaosurile comerciale aplicate combustibililor, o decizie care va rămâne în vigoare cel puțin până la data de 30 iunie 2026. Această intervenție administrativă vine să sprijine eforturile BNR, încercând să pună un frâne creșterilor speculative într-un moment în care costurile logistice și de transport riscă să împingă inflația generală spre pragul de două cifre.

Perspectivele creditării și contextul marilor bănci centrale

În timp ce marile bănci centrale, precum Rezerva Federală a SUA (Fed) și Banca Centrală Europeană (BCE), își recalibrează propriile strategii sub presiunea inflației și a contextului politic global, România se află într-o poziție solitară în regiune prin menținerea unor dobânzi atât de înalte. Speranțele analiștilor pentru o ieftinire a creditelor s-au mutat acum spre a doua jumătate a anului 2026, însă orice mișcare a BNR va depinde strict de stabilizarea prețurilor la energie. Până atunci, consumatorii și companiile din România vor trebui să gestioneze costuri de finanțare record, în timp ce autoritățile monitorizează atent piața pentru a preveni o nouă spirală a scumpirilor.