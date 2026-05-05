Banca Centrală Europeană ar putea majora dobânzile în iunie pe fondul riscurilor persistente de inflație

Banca Centrală Europeană (BCE) analizează posibilitatea unei noi majorări a dobânzilor în luna iunie, dacă perspectivele privind inflația nu vor indica o îmbunătățire clară. Declarația a fost făcută de Joachim Nagel, președintele băncii centrale a Germaniei, într-un interviu acordat agenției Reuters.

Oficialul a precizat că, deși BCE a decis recent să mențină dobânzile la nivelul actual, în cadrul discuțiilor interne a fost luată în calcul și o înăsprire suplimentară a politicii monetare, pentru a limita efectele persistente ale inflației. Rata inflației în zona euro se situează în jurul valorii de 3%, însă există riscul unei noi creșteri, alimentată de prețurile ridicate ale petrolului, care au depășit 110 dolari pe baril.

Evoluțiile sunt influențate de tensiunile din Iran și de blocajele din Strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru transportul global de energie. Joachim Nagel a avertizat că, deși BCE nu poate controla direct costurile energiei, trebuie să intervină dacă există riscul ca inflația să devină persistentă, pe fondul creșterilor salariale și al ajustărilor de prețuri.

Mai mulți membri ai Consiliului guvernatorilor BCE au sugerat deja posibilitatea unei majorări a dobânzilor în iunie, iar piețele financiare anticipează până la trei astfel de creșteri până la finalul anului. Totuși, Nagel a subliniat că situația actuală este mai puțin severă decât în 2022, când inflația a atins niveluri de două cifre, determinând măsuri rapide și agresive din partea băncii centrale.