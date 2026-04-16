Avertisment al patronatelor: Inflaţia frânează consumul şi pune presiune pe economia României

Majorarea ratei anuale a inflaţiei la aproape 10% în martie, în special din cauza crizei combustibililor, va accelera reducerea consumului şi încetinirea activităţii economice, avertizează Confederaţia Patronală Concordia.

Inflația urcă din nou, consumul scade

Inflația anuală a urcat în martie la 9,87%, după luni de temperare, iar Concordia spune că „datele recente confirmă o schimbare de dinamică în economia României ”. Organizația explică faptul că scumpirea carburanților și contextul extern volatil au împins prețurile în sus, iar „presiunile asupra prețurilor rămân ridicate pe termen scurt ”.

Reprezentanții Concordia amintesc că ajustările din energie și fiscalitate din 2025 au contribuit la nivelul actual al inflației. Ei afirmă că „măsurile de austeritate impuse de guvernul Bolojan, cuplate cu o serie de măsuri fiscale, au adus majorări semnificative de prețuri ”.

Efecte în lanț în economie

Impactul se vede deja în consum: „ritmul anual al vânzărilor cu amănuntul a ajuns la -6,2% , cu scăderi și mai mari la bunurile nealimentare”, arată analiza. Concordia avertizează că gospodăriile își reduc achizițiile discreționare, iar economia riscă două trimestre consecutive de scădere.

Organizația subliniază că firmele se confruntă cu costuri ridicate la energie, materii prime și finanțare, iar presiunea statului pe piețele interne limitează accesul la resurse mai ieftine. „Aceste evoluții sunt tipice perioadelor de inflație ridicată ”, notează Concordia.

Semnale de recalibrare, nu de criză

Concordia consideră că economia trece printr-un proces de ajustare, nu printr-o criză structurală. O revenire este posibilă în a doua parte a anului, dacă inflația se stabilizează și încrederea revine. „Revenirea va depinde de stabilizarea inflației, refacerea încrederii și menținerea unui cadru macroeconomic predictibil ”, se arată în comunicat.

Organizația insistă pe predictibilitate fiscală, eficientizarea cheltuielilor publice și sprijinirea IMM‑urilor, segmente esențiale pentru relansare. „Reconstrucția încrederii este un proces de durată, care nu poate fi grăbit prin declarații ”, avertizează Concordia.