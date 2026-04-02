Austeritatea lui Bolojan a dinamitat piața imobiliară: explozie de insolvențe în luna martie, cele mai multe sunt în București - ANALIZĂ

Sursă: Realitatea Financiara

Măsurile de austeritate și blocajele din piața imobiliară au împins mediul de afaceri într-o zonă critică. În martie 2026, în România au fost deschise peste 1.000 de dosare de insolvență, cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Evoluția este abruptă: în ianuarie erau aproximativ 500 de dosare, în februarie peste 800, iar martie marchează o nouă creștere semnificativă, potrivit unei analize de specialitate.

Capitala, în epicentrul crizei: peste 200 de dosare în martie

Platforma de analiză financiară RisCo arată că în București au fost deschise peste 200 de dosare de insolvență doar în luna martie. Comparativ cu martie 2025, Capitala înregistrează o creștere de 10% .

Situația din martie arată totuși mai bine decât cea din primele două luni ale anului. În luna ianuarie din 2026 a crescutr cu 60% numprul insolvențelor față de aceeași luni a uluiu precedent, iar în februarie raportarea a indicta un sport de 36% în februarie 2026 față de februarie 2025

Chiar dacă, prin comparație, procentul din martie este mai redus, volumul rămâne alarmant, indică analiza consultată.

Provincia resimte și mai puternic șocul austerității. În unele judeșe, numărul insolvențelor este dublu

În județul Brașov, trendul ascendent al deschiderii dosarelor de insolvență indică o majorare de până la 181% , de la 7 dosare în martie 2025, la 32 în aceeași lună din 2026. În județul Maramureș, decalajul este și mai mare, cu o evoluție negativă de 357% de la an al an . În județul Bihor, studiul Risco a identificat o creștere de 134% a dosarelor de insolvență, de la 32 la 75.

Analizând aceste date , se poate spune că, deși numărul dosarelor de insolvență nu este de ordinul sutelor, cu excepția Capitalei, creșterile sunt semnificative, iar dinamica ne confirmă că mediul de afaceri românesc întâmpină provocări economice mai mici sau mai mari, în funcție de situația fiecărei companii în parte.