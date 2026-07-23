AUR propune reducerea TVA la 9% pentru prima locuință

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 23 iul. 2026, 16:36

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament o propunere legislativă pentru completarea Codului fiscal, prin care TVA pentru prima locuință ar urma să fie redusă de la 21% la 9%.

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