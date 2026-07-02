Aproape 260.000 de lei amenzi pentru unitățile alimentare din benzinării, după controalele ANSVSA

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 2 iul. 2026, 12:20

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a verificat, în perioada 15-29 iunie 2026, 445 de unități care prepară și comercializează alimente în incinta benzinăriilor de la nivel național.

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