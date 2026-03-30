Apel disperat la CE Oltenia. Angajații pensionari sau aflați în pragul pensiei sunt îndemnați să plece acasă de bună-voie

Situație critică la CE Oltenia. Sindicatul Liber Alfa a lansat un apel către angajații care mai lucrează după ce au împlinit vârsta de pensionare sau cei care sunt în pragul pensionării să se treacă pe listele de disponibilizări, pentru a nu fi dați afară angajați care mai au încă mulți ani de muncă în față. În paralel, la Târgu Jiu are loc și un protest al minerilor pensionari.

„Având în vedere situația dificilă prin care trece Complexul Energetic Oltenia și riscurile reale privind locurile de muncă, Sindicatul Liber Alfa face un apel la responsabilitate, solidaritate și înțelepciune. Îi rugăm pe toți colegii care îndeplinesc condițiile de pensionare să își depună dosarele și să iasă la pensie în mod liniștit și demn”, se arată într-un comunicat al Sindicatului Liber Alfa, citat de Radio Infinit Tg. Jiu.

Un apel asemănător este adresat angajaților care sunt deja pensionați și „încă ocupă locuri de muncă: vă rugăm să lăsați aceste posturi disponibile pentru colegii care nu au această posibilitate și care depind de aceste locuri de muncă pentru traiul zilnic. Este un moment în care solidaritatea dintre noi poate face diferența. Împreună putem contribui la protejarea colegilor noștri și la menținerea unui echilibru în această perioadă dificilă”, transmite organizația.

În paralel, luni dimineață mai mulți pensionari de la Complexul Energetic Oltenia protestează în fața sediului din Târgu Jiu al companiei.

Oamenii sunt nemulțumiți că nu li se eliberează adeverințe din care să rezulte condițiile în care și au desfășurat activitatea în vederea recalculării pensiilor.

1476 de angajați ai CE Oltenia vor fi trimiși acasă, de la 1 aprilie, iar alți 317 de la 1 mai. În principal, este vorba despre cei încadrați pe perioadă determinată, în urmă cu 4 ani.