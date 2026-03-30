Analist economic: România riscă o criză severă a motorinei, Ministerul Energiei prezintă scenarii fără substanță
Pretul motorinein a ajuns la 11 lei pe litru
Analistul economic Adrian Negrescu critică dur strategia Ministerului Energiei și lipsa unei viziuni coerente la nivel guvernamental în contextul crizei carburanților. Negrescu subliniază că principala vulnerabilitate a României devine accesul la rezervele de motorină din import, în condițiile în care traderii mondiali „se bat deja pe stocuri”, iar România depinde în proporție de 80% de importuri.
Într-o postare pe Facebook, Negrescu amintește că avertismentele privind fragilitatea contractelor de livrare au fost ignorate, deși era aproape evident că epuizarea stocurilor globale va duce la scumpirea țițeiului și a motorinei.
În acest timp, subliniază analistul, Guvernul continuă să promoveze măsuri precum reducerea accizelor și TVA, „fără impact real” în condițiile în care prețul motorinei ar putea depăși 13 lei/litru pe fondul scumpirilor internaționale.
Negrescu cere ministrului Energiei să prezinte public situația reală a stocurilor, măsurile de securizare a importurilor și eventuale restricții pentru consumul instituțiilor de stat, în locul „scenariilor fără substanță” care nu sunt fundamentate pe studii de impact.
- 14:13 - A doua rundă de discuții la Guvern: Coaliția analizează scăderea prețurilor la pompă. Acciza va scădea cu 10% - SURSE
- 11:23 - Val de proteste ale transportatorilor francezi, din cauza scumpirii carburanților. Centura Parisului, aproape blocată de autocare și TIR-uri
- 10:04 - Apel disperat la CE Oltenia. Angajații pensionari sau aflați în pragul pensiei sunt îndemnați să plece acasă de bună-voie
- 08:51 - Criza multiplă în care e aruncată România. Miron Mitrea: „În cazul alegerilor anticipate, marele câștigător ar fi AUR!”
