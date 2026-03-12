ANAF descoperă circuit fictiv de TVA de 18 milioane de lei: opt firme controlate de același grup de prieteni

Sursă: realitatea.net

Inspectorii ANAF au identificat un mecanism de fraudă prin care opt firme din București, controlate de același grup, au obținut ilegal rambursări de TVA de peste 18 milioane de lei, implicând tranzacții fictive și vânzări repetate de apartamente.

ANAF dezvăluie un circuit fictiv de TVA în București

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit un mecanism complex prin care opt firme, controlate efectiv de același grup de persoane, au creat un circuit economic fictiv pentru a obține ilegal rambursări de TVA de peste 18 milioane de lei de la bugetul de stat.

Potrivit comunicatului oficial, persoanele implicate au folosit prieteni și cunoștințe ca administratori de drept, în timp ce un singur administrator de fapt controla activitatea societăților. Aceștia au emis facturi fictive de avans între companii, fără nicio bază economică, pentru a crea aparența unui circuit real și a diminua obligațiile fiscale.

TVA deductibil mărit artificial prin facturi fictive

Investigarea ANAF arată că, prin deducerea TVA aferent facturilor fictive, firmele au solicitat și încasat sume de bani de la stat. Ulterior aprobării rambursărilor, facturile de avans au fost stornate, consolidând astfel frauda.

„Ca urmare a acestor operațiuni fictive, s-au obținut rambursări ilegale de peste 18 milioane de lei” , se arată în comunicatul instituției.

Măsuri asigurătorii: 46 de imobile și peste 5.000 mp de teren

Inspectorii Antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra tuturor activelor societăților implicate. Au fost identificate 46 de imobile și 5.386 mp de teren intravilan, pentru a proteja recuperarea prejudiciului.

Ansamblu rezidențial cu vânzări repetate

Una dintre firmele implicate în fraudă a dezvoltat un ansamblu imobiliar în sud-vestul Bucureștiului. Ancheta a scos la iveală că apartamentele au fost vândute și revândute mai multor persoane, prin promisiuni de vânzare încheiate la birouri notariale diferite, ceea ce indică un mecanism complex de fraudă.

Inspectorii ANAF continuă verificările și pentru alte persoane fizice și juridice care ar fi fost implicate în acest circuit fictiv.

ANAF avertizează populația

Autoritățile atrag atenția asupra practicilor imobiliare suspecte: achiziția de apartamente cu discount generos la plata integrală în avans, cu promisiunea livrării ulterioare, poate ascunde fraude similare și prezintă un risc pentru cumpărători.

Acțiunile DGAF urmăresc atât recuperarea prejudiciului, cât și prevenirea unor astfel de mecanisme frauduloase pe viitor.