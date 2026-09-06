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Ana Maria Păcuraru: Gigantul petrolier care își extinde operațiunile în Venezuela
Publicat6 sept. 2026, 14:04
SursăRealitatea PLUS
Unul dintre giganții petrolieri americani își extinde operațiunile în Venezuela. Anunțul vine la doar câteva zile după ce președintele Donald Trump a anunțat un acord pentru dezvoltarea rezervelor de petrol ale țării.
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