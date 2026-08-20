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Alertă națională: mâncarea s-ar putea scumpi cu până la 10%
Publicat20 aug. 2026, 18:28
Actualizat20 aug. 2026, 18:29
SursăRealitatea PLUS
Criză fără precedent în agricultură din cauza secetei! Experții din industria alimentară spun că produsele de bază s-ar putea scumpi cu până la 10 la sută. Echipa REALITATEA PLUS a fost în comuna Lungulețu din județul Dâmbovița și a stat de vorbă cu agricultorii. Mulți dintre ei spun că au crescut costurile de producție, nu au sisteme de irigații, iar crescătorii de oi se revoltă și amenință că vor protesta la Guvern la jumătatea lunii septembrie.
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