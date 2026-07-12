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Alertă națională: Agricultorul român se confruntă cu cel mai crunt an din ultimele trei decenii!
Publicat12 iul. 2026, 13:30
Actualizat12 iul. 2026, 13:37
SursăRealitatea PLUS
Cel mai greu an din ultimii 36 de ani pentru agricultura românească, avertizează agricultorii! Fermierii români sunt în mare pericol în plină criză politică! România produce cantități uriașe de cartofi, care însă nu intră pe piața pentru că fermierii nu au piață de desfacere!
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