Afacerea Mondialului: FIFA vinde bucăți din gazonul finalei CM 2026 ca piese de colecție!

O bucățică din istoria fotbalului poate ajunge în casele suporterilor, însă pentru un preț piperat. FIFA a anunțat o inițiativă inedită pentru finala Cupei Mondiale din 2026: gazonul de pe stadionul MetLife din New Jersey va fi decupat și vândut ca suvenir de colecție. Pasionații care vor să dețină o parte din suprafața de joc a ultimului act, programat pe 19 iulie, vor trebui să scoată din buzunar nu mai puțin de 450 de dolari.
Fanii fotbalului care își doresc o amintire palpabilă de la turneul final au acum o oportunitate bizară, dar extrem de costisitoare. FIFA a lansat pe magazinul său online oficial o serie de suveniruri neobișnuite, transformând elemente din infrastructura competiției în piese de colecție exclusiviste. Decizia vine însă pe fondul unui val de nemulțumiri din partea suporterilor, care acuză costurile aberante ale acestei ediții.
Fragmente de gazon încastrate în acrilic și stick-uri USB
Cea mai surprinzătoare ofertă din magazinul forului mondial o reprezintă bucățile din suprafața de joc pe care se va disputa marea finală. FIFA își încurajează fanii să achiziționeze o „piesă autentică din istoria fotbalului”, garantând că fiecare fragment provine direct din gazonul emblematic al ultimului act.
Pentru a rezista în timp, porțiunile de iarbă vor fi supuse unui proces special de conservare:
Fiecare fragment va fi sigilat permanent într-un bloc de acrilic de înaltă calitate;
Piesa va fi integrată într-un dispozitiv USB cu design de suvenir;
Tot ansamblul va fi livrat într-o cutie de prezentare premium.
Pe lângă gazonul de lux, oferta de merchandising include albumul muzical oficial al CM 2026 – o compilație ce reunește artiști de pe toate continentele, vândută cu 48 de dolari – dar și o replică personalizată a unui bilet de meci. Pentru 19 dolari, cumpărătorii primesc un tichet fictiv, imprimat cu numele lor și cu detalii despre un loc imaginar în tribună.
Turneul final din SUA, cel mai scump din istorie
Această ofensivă de marketing nu a fost primită cu entuziasm de toată lumea. FIFA se confruntă cu critici severe din cauza strategiei de pricing, fanii și asociațiile de suporteri catalogând actuala ediție a Cupei Mondiale drept cea mai scumpă din întreaga istorie a fotbalului.
Prețurile biletelor oficiale au atins sume prohibitive pentru publicul larg, transformând accesul pe stadioanele americane într-un privilegiu destinat exclusiv celor cu bugete generoase.
Restricții severe pe stadioane: Fără apă și mâncare din exterior
Nemulțumirile fanilor nu se opresc doar la costul tichetelor sau al suvenirurilor. Suporterii care au reușit să ajungă la meciuri s-au plâns de regulile extrem de stricte de pe arenele sportive.
Organizatorii au impus o interdicție totală privind introducerea de alimente sau băuturi din exterior, inclusiv a apei îmbuteliate. Măsura îi obligă pe spectatori să apeleze exclusiv la chioșcurile din incinta stadioanelor, unde prețurile produselor de catering sunt, de asemenea, speculate la maximum.