Ambulanțierii amenință cu proteste dure. Scandal pe salarii și sporuri: „Salvăm vieți, nu suntem ambulanța neagră”

Publicat 21 aug. 2026, 13:29 Sursă Realitatea.net

Angajații serviciilor publice de ambulanță amenință cu proteste dure începând de săptămâna viitoare, dacă Ministerul Muncii nu modifică proiectul legii salarizării. Sindicaliștii reclamă diferențe nejustificate între județe și reducerea sporurilor acordate personalului care intervine în teren. După atacurile asupra echipajelor medicale, federația transmite că ambulanțele și salvatorii trebuie protejați, nu transformați în ținte.

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