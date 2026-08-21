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Datoriile Șantierului Naval Mangalia au trecut de 2,1 miliarde de lei: cum riscă creditorii și angajații să rămână fără bani înainte de noua licitație
Damen
Publicat21 aug. 2026, 08:55
SursăRealitatea.net
Datoriile acceptate în cazul Șantierului Naval Damen Mangalia au depășit 2,13 miliarde de lei, după înscrierea unor creanțe noi de 193,4 milioane de lei. Suma se adaugă celor 1,939 miliarde de lei acceptate la începutul anului. Cele mai mari pretenții suplimentare aparțin ANAF și salariaților.
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