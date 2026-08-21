Un singur asigurat, mai multe contribuții. Când CASS încetează să mai fie solidaritate și devine o sarcină fiscală disproporționată - analiză de Daniel UDRESCU

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 21 aug. 2026, 09:13

Un paradox guvernamental major în 2026: statul susține că cetățeanul este unul singur când primește drepturi (are un singur pachet de servicii medicale), dar îl tratează ca pe trei contribuabili diferiți când îi colectează banii. Începând cu 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 4.325 de lei lunar, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 146/2026. Pentru perioada 1 iulie–31 decembrie 2026, suma de 200 de lei din venitul salarial este exceptată de la plata impozitului pe venit, CAS și CASS, dacă salariul de bază este stabilit la nivelul salariului minim, contractul este cu normă întreagă și reprezintă funcția de bază, iar venitul brut lunar, fără elementele excluse expres de lege, nu depășește plafonul de 4.600 de lei.

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