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Ilie Bolojan, anunț după ședința PNL pe Legea salarizării. Adoptarea legii ne menține credibilitatea – LIVE TEXT
Dragoș Pîslaru și Ilie Bolojan
Publicat21 aug. 2026, 14:00
Actualizat21 aug. 2026, 14:05
SursăRealitatea PLUS
Premirul Ilie Bolojan, declarații după ședința de la PNL pe Legea Salarizării. Acesta a transmis că mandatul pe care l-au primit grupurile parlamentare este să susțină adoptarea proiectului de lege.
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