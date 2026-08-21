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Ilie Bolojan, anunț după ședința PNL pe Legea salarizării. Adoptarea legii ne menține credibilitatea – LIVE TEXT

Dragoș Pîslaru și Ilie Bolojan

Dragoș Pîslaru și Ilie Bolojan

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat21 aug. 2026, 14:00
Actualizat21 aug. 2026, 14:05
SursăRealitatea PLUS

Premirul Ilie Bolojan, declarații după ședința de la PNL pe Legea Salarizării. Acesta a transmis că mandatul pe care l-au primit grupurile parlamentare este să susțină adoptarea proiectului de lege.

Principalele declarații

Mandatul pe care l-au primit grupurile parlamentare este să susțină adoptarea acestui proiect de lege, dacă el va întruni un acord, în așa fel încât să fie depus forma unui proiect pentru a fi adoptat.

Sunt trei argumente importante legate de proiect și apoi am să fac câteva comentarii legate de constrângeri și de perspectivele privitoare la acest proiect.

Legea de salarizare este importantă pentru România, pe de o parte pentru că este un angajament luat de guvernele noastre în anii trecuți, necontestat de nimeni, și adoptarea acestei legi ține de menținerea credibilității noastre atât în fața partenerilor europeni, cât și în fața agențiilor de rating a investitorilor, dar este și o măsură care evită pierderea a peste 700 de miliarde de euro, care înseamnă salariul din PNRR, valoarea acestei reforme legate de salarizare.

Un al doilea motiv important este că introduce o predictibilitate în domeniul salarizării în sectorul public în anii următori. Vom ști care va fi evoluția salariilor în următorii doi-trei ani de zile, evitând în felul acesta presiunile care pot apărea în anii preelectoral și știm ce s-a întâmplat în 2023 și 2024 fără un astfel de lege. Există un risc ca pe fondul pulverizării politice să ne trezim cu cheltuieli de salarii care ajung să se apropie de cele din 2024 peste un an-doi, ceea ce ar fi o situație foarte complicată și ar afecta economia noastră.

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