SUA pregătesc „cele mai dure sancțiuni din istorie” împotriva Iranului: anunțul făcut de Șeful Trezoreriei: „O lovitură dublă!”

Publicat 21 aug. 2026, 08:42 Sursă Realitatea.net

Statele Unite pregătesc un pachet fără precedent de sancțiuni împotriva Iranului, într-o încercare de a evita reluarea operațiunilor militare de amploare. Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, susține că presiunea economică maximă ar putea forța Teheranul să cedeze, în timp ce Donald Trump amenință inclusiv țările care sprijină Iranul. Tensiunile au împins prețurile petrolului la cel mai ridicat nivel din ultimele trei săptămâni.

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