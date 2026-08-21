Lukoil ia în calcul intrarea în insolvență a Rafinăriei Petrotel

Publicat 21 aug. 2026, 15:16 Sursă realitatea.net

Rafinăria Petrotel, deținută de rușii de la Lukoil, gigantul petrolier vizat de sancțiunile americane, ar urma să intre în insolvență, măsură care este considerată singura care poate salva rafinăria, care poate și va proteja societatea și, ca atare, va oferi protecția și răgazul necesar pentru relansarea activității, conform unei note interne obținute în exclusivitate de Mediafax.

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