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Lukoil ia în calcul intrarea în insolvență a Rafinăriei Petrotel
Lukoil
Publicat21 aug. 2026, 15:16
Sursărealitatea.net
Rafinăria Petrotel, deținută de rușii de la Lukoil, gigantul petrolier vizat de sancțiunile americane, ar urma să intre în insolvență, măsură care este considerată singura care poate salva rafinăria, care poate și va proteja societatea și, ca atare, va oferi protecția și răgazul necesar pentru relansarea activității, conform unei note interne obținute în exclusivitate de Mediafax.
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