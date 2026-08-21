Scandal uriaș după focarul de variolă ovină din Brăila. Conducerea DSVSA, demisă după ce mii de oi au fost găsite fără identificare

Publicat 21 aug. 2026, 14:21 Sursă Realitatea.net

Vicepreședintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a anunțat demiterea conducerii DSVSA Brăila după verificările făcute în zona afectată de variola ovină. Un focar a fost confirmat într-o exploatație cu aproximativ 1.600 de oi, care au păscut pe aceeași pășune cu alte aproape 30.000 de animale. Inspectorii au verificat individual 12.000 de ovine și au descoperit că 35% dintre ele nu aveau elemente de identificare.

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