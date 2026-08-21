Scandal uriaș după focarul de variolă ovină din Brăila. Conducerea DSVSA, demisă după ce mii de oi au fost găsite fără identificare

Vicepreședintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a anunțat demiterea conducerii DSVSA Brăila după verificările făcute în zona afectată de variola ovină. Un focar a fost confirmat într-o exploatație cu aproximativ 1.600 de oi, care au păscut pe aceeași pășune cu alte aproape 30.000 de animale. Inspectorii au verificat individual 12.000 de ovine și au descoperit că 35% dintre ele nu aveau elemente de identificare.
Variola ovină a ajuns în opt județe
Primele focare de variolă ovină au fost înregistrate în 2025, iar în acest an boala a fost confirmată în opt județe. Printre zonele menționate se află Buzău, Iași, Gorj, Tulcea, Constanța și, cel mai recent, Brăila. Autoritățile încearcă să stabilească traseul prin care virusul s-a răspândit între exploatații și județe.
„Am mers la fața locului, unde avem un caz confirmat. Aproximativ 1.600 de ovine au păscut pe aceeași pășune cu alte aproximativ 30.000 de ovine”, a declarat Alexandru Bociu.
Faptul că animalele din exploatația afectată au folosit aceeași pășune cu zeci de mii de alte oi a extins puternic aria verificărilor. Până acum, inspectorii au controlat 12.000 de animale, unul câte unul. Aproximativ 35% dintre ovinele verificate nu aveau crotalii sau alte elemente obligatorii de identificare.
Șefii DSVSA Brăila, demiși
Alexandru Bociu a anunțat schimbarea conducerii instituției județene după problemele descoperite în timpul controalelor. „Am hotărât să demit conducerea DSVSA Brăila”, a transmis vicepreședintele ANSVSA. Verificările de tipul celor desfășurate în Brăila vor continua și în perioada următoare. Bociu a avertizat că despăgubirile vor fi acordate numai fermierilor care respectă obligațiile sanitare și regulile de identificare a animalelor. Crescătorii care nu își înregistrează corect ovinele și nu respectă măsurile impuse riscă să nu primească bani pentru animalele afectate. Controalele urmăresc atât limitarea focarelor, cât și separarea fermierilor care respectă legea de cei care încearcă să evite regulile.
Plan pentru deblocarea exporturilor
ANSVSA și Ministerul Agriculturii au pregătit un plan care va fi prezentat Comisiei Europene pentru depășirea crizei. Documentul a fost discutat în această săptămână la Ministerul Agriculturii, iar reprezentanții celor două instituții urmează să meargă împreună la Bruxelles. Obiectivul este limitarea răspândirii bolii și reluarea exporturilor în condiții de siguranță.
„În anul 2026, până la finalul lunii a cincea, am devenit numărul 1 la exportul de animale vii. Vom reveni pe podium dacă avem o lucrare colectivă.”
Alexandru Bociu susține că România își poate recâștiga poziția pe piața exporturilor numai prin cooperarea autorităților cu fermierii. Acțiunile de control începute la Brăila vor fi extinse și în alte zone. Măsurile vor continua atât timp cât există riscul apariției unor noi focare.