Aeroportul din Riad, atacat din nou cu rachete. Incendiu la un terminal

Aeroportul internațional din Riad a fost ținta unui nou atac duminică, 11 octombrie, care a provocat un incendiu la terminalul de pasageri nr. 4, după ce sâmbătă cel puțin 12 persoane au fost ucise în urma unor lovituri asupra aceleiași facilități.
Generalul Turki Al-Malki, purtătorul de cuvânt al coaliției militare conduse de Arabia Saudită care susține guvernul recunoscut internațional al Yemenului, a anunțat într-un comunicat că un „proiectil neidentificat” a vizat terminalul de pasageri nr. 4 al aeroportului internațional King Khalid.
„Sistemele de apărare antiaeriană au interceptat şi distrus o rachetă de croazieră în apropierea aeroportului internaţional King Khalid”, a precizat Al-Malki într-un alt comunicat publicat pe rețeaua socială X.
Aeroportul rămâne închis după incidentul de sâmbătă, 10 octombrie, care a dus la moartea a 12 persoane și rănirea a peste 300. Autoritățile saudite au declarat că printre victime se numără patru cetățeni saudiți, doi din Bangladesh, precum și cetățeni ai Statelor Unite, Iordaniei, Palestinei, Siriei, Sudanului și Egiptului.
Netanyahu a transmis de asemenea „sincere condoleanțe” familiilor victimelor.
Reacții și consecințe locale
În ciuda închiderii aeroportului, Ministerul Energiei din Arabia Saudită a anunțat că o conferință internațională pe tema energiei va avea loc în continuare duminică la Riad. Evenimentul, cunoscut sub numele de Congresul Energetic WPC, durează cinci zile și are loc la un centru de convenții situat la aproximativ 10 km de aeroport.
Televiziunea de stat a informat că peste 70 de miniștri, 300 de directori de companii și reprezentanți ai mai mult de 25 de organizații internaționale din domeniul energiei și-au confirmat participarea. Nu a fost clar dacă delegații vor fi prezenți fizic sau virtual.
Autoritățile saudite au suspendat cursurile cu prezență fizică pentru toți elevii, profesorii și personalul administrativ, începând de duminică și până joi, 14 octombrie. Învățământul va fi asigurat la distanță în această perioadă.
Escaladarea conflictului din Yemen
Postul de televiziune Al Masirah, condus de gruparea Houthi, a anunțat duminică că Arabia Saudită a lansat un atac asupra Aeroportului Internațional Sanaa din Yemen. Ministerul de Externe al Yemenului, condus de Houthi, a avertizat că orice acțiune militară suplimentară a Arabiei Saudite va declanșa o reacție mai puternică.
„Dacă inamicul saudit nu îşi încetează agresiunea şi amestecul în Yemen, ce e mai rău abia urmează, cu voia lui Dumnezeu”, a transmis ministerul într-un comunicat difuzat de Al Masirah.
Arabia Saudită și-a intensificat implicarea militară în Yemen în ultimele săptămâni, lansând atacuri împotriva mișcării Houthi și sprijinind o contraofensivă a guvernului yemenit. Rebelii au capturat teritoriu strategic de-a lungul coastei Mării Roșii luna trecută.
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că Statele Unite iau în considerare să se alăture atacurilor saudite împotriva grupării Houthi, o extensie a conflictului mai amplu împotriva Iranului declanșat de SUA și Israel în februarie.