Aeroportul din Riad, atacat din nou cu rachete. Incendiu la un terminal

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 19:33

Aeroportul internațional din Riad a fost ținta unui nou atac duminică, 11 octombrie, care a provocat un incendiu la terminalul de pasageri nr. 4, după ce sâmbătă cel puțin 12 persoane au fost ucise în urma unor lovituri asupra aceleiași facilități.

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