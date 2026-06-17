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Adrian Veștea negociază cu PSD la Vila Lac. Care sunt condițiile pentru susținerea guvernării - SURSE

Adrian Veșea (PNL), premier desemnat

Adrian Veșea (PNL), premier desemnat

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat17 iun. 2026, 16:56
SursăRealitate Plus

Premierul desemnat Adrian Veștea discută la această oră, la Vila Lac, cu liderii PSD despre programul de guvernare și lista de miniștri ai viitorului cabinet. Întâlnirea are loc în format restrâns, iar discuțiile vizează capitolele sensibile din program, potrivit surselor Realitatea Plus.

Potrivit unor surse participante la discuții, nu s-a ajuns încă la o variantă finală a programului de guvernare. Unele măsuri cerute de PSD nu sunt acceptate de Adrian Veștea, ceea ce prelungește negocierile.

Pe de altă parte, surse indică faptul că Veștea ar urma să anunțe miercuri atât programul de guvernare, cât și lista cabinetului, astfel încât joi să poată avea loc audierile miniștrilor și votul final în plenul Parlamentului.

Veștea caută susținere transpartinică, inclusiv de la USR și opoziție

Premierul desemnat ar fi reușit să securizeze susținerea unor parlamentari nu doar din interiorul PNL, ci și din tabăra USR. Această mutare vine în ciuda hotărârii ferme luate în ședințele de conducere ale Uniunii Salvați România de a nu vota noul Executiv.

Negocieri în culise și voturi la „la bucată”

Deși oficial mai multe formațiuni politice au anunțat că se vor opune învestirii sau se vor abține, calculele echipei premierului desemnat arată diferit în culise. La momentul de față, există așteptări ca Adrian Veștea să primească voturi de la toate grupurile parlamentare, inclusiv de la partide care au adoptat o poziție oficială de boicot sau respingere.

„Vom vedea, evident, la vot câte opțiuni vor veni efectiv din fiecare partid. Cert este că premierul desemnat mizează pe voturi fragmentate, venite din mai multe grupuri, pentru a depăși pragul necesar”, afirmă analiștii politici.

Tabăra susținătorilor vs. opoziția dură

În timp ce Adrian Veștea se bazează pe o serie de susținători declarați, ecuația majorității rămâne strânsă. Există în continuare formațiuni politice unde negocierile nu au dat roade, iar șansele de a obține voturi salvatoare din acele direcții rămân extrem de reduse.

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