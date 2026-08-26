Senatul a votat Legea ANI: Dominic Fritz rămâne fără mandat

Publicat 26 aug. 2026, 12:42 Actualizat 26 aug. 2026, 13:04

Plenul Senatului a adoptat, miercuri, Legea ANI - parte din jalonul PNRR privind integritatea - iar prevederea referitoare la încetarea mandatelor în cazul incompatibilității sau conflictului de interese îl lăsă pe liderul USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, fără mandat în termen de 30 de zile de la intrarea legii în vigoare.

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