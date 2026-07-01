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Staţia de metrou Piaţa Victoriei 2 rămâne închisă toată ziua. Pompierii intervin cu motopompe- FOTO&VIDEO
Publicat1 iul. 2026, 10:21
Actualizat1 iul. 2026, 10:36
SursăRealitatea.Net
Furtuna și ploile abundente au făcut prăpăd în Bucureți. Metrorex a anunțat, miercuri dimineaţă, că staţia de metrou Piaţa Victoriei 2 este închisă toată ziua, ca urmare a infiltraţiilor provocate de precipitaţiile abundente.
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