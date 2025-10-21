Capitala Cehiei, Praga, va interzice închirierea trotinetelor electrice începând cu ianuarie 2026, ca urmare a numeroaselor plângeri legate de haosul provocat de acestea pe trotuare, transmite Reuters.

Decizia a fost aprobată luni de Consiliul Local, în cadrul unei revizuiri a reglementărilor privind transportul partajat. Noile reguli nu includ trotinetele electrice, ceea ce va duce la eliminarea lor completă din spațiul public al orașului cu 1,4 milioane de locuitori, care în 2024 a atras peste 8 milioane de turiști.

„Sfârșitul trotinetelor electrice aprobat!”, a scris pe platforma X Zdenek Hrib, viceprimar și președinte al Partidului Piraților, responsabil cu transportul. El a explicat că noile reglementări „vor elibera spațiul public de traficul necontrolat de trotinete, folosite adesea mai mult ca atracție turistică decât ca mijloc de transport”.

Praga se alătură astfel altor orașe europene – precum Paris și Madrid – care au interzis trotinetele electrice, în timp ce altele, cum ar fi cele din Italia sau Finlanda, au impus reguli mai stricte privind siguranța.

Autoritățile locale afirmă că decizia vine în urma numeroaselor plângeri ale locuitorilor, care reclamau trotinetele abandonate pe trotuare sau viteza periculoasă cu care circulau în zonele pietonale.

Compania Lime, unul dintre principalii operatori de trotinete din Praga, și-a exprimat regretul față de decizia edililor. „În orașele unde există un dialog constructiv, trotinetele pot funcționa foarte bine și pot servi cetățenii”, a declarat Vaclav Petr, directorul Lime Cehia, pentru agenția CTK.