Este ziua resetării! Anca Alexandrescu se află în platoul Realitatea PLUS. Candidata care dă fiori sistemului este însoțită de liderul AUR, George Simion și toți liderii partidelor suveraniste care o susțin! 

VEZI AICI LIVE TEXT / VIDEO 

 
Articolul precedentSondajul care dinamitează sistemul: Anca Alexandrescu, pe primul loc în lupta pentru Primăria Generală – ATLASINTEL
Articolul următorAnca Alexandrescu: Mă bucur că dl. Călin Georgescu a stat departe de aceste alegeri – VIDEO

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Numele tau