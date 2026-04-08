INS: Scădere a cifrei de afaceri în comerțul cu amănuntul în primele două luni ale anului 2026

Institutul Național de Statistică (INS) a raportat miercuri că volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (excluzând comerțul cu autovehicule și motociclete) a scăzut în primele două luni ale anului 2026 față de aceeași perioadă a anului precedent. Comparativ cu perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2025, cifra de afaceri a înregistrat o scădere de 7,6% în serie brută și de 6,1% ajustată sezonier și în funcție de numărul de zile lucrătoare.

Scăderile au fost influențate în principal de:

vânzările de produse nealimentare (-10,7% serie brută; -8,8% serie ajustată),

comerțul cu carburanți pentru autovehicule în magazine specializate (-9,8% serie brută; -3,8% serie ajustată),

vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-2,3% serie brută; -1,7% serie ajustată).

Analiza lunii februarie 2026 arată o scădere ușoară față de luna precedentă, de 0,4% serie brută, datorată în principal reducerii vânzărilor de produse nealimentare și de carburanți. În schimb, vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au înregistrat o creștere de 0,6%. Ajustările sezoniere indică o creștere generală de 0,2% față de ianuarie 2026.

Comparativ cu februarie 2025, volumul cifrei de afaceri a scăzut cu 6,8% în serie brută și cu 6,2% ajustat sezonier, cea mai mare scădere fiind înregistrată la produsele nealimentare și la carburanți.

Datele INS sugerează că, în contextul actual, comerțul cu amănuntul continuă să fie influențat de dinamica prețurilor, consumul gospodăriilor și evoluția pieței carburanților.