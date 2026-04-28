Cotațiile internaționale ale țițeiului au explodat, pe fondul incertitudinilor legate de pacea în Orientul Mijlociu
Criza petrolieră la bursă (Profimedia)
Petrolul se scumpește din nou, pe fondul tensiunilor dintre Statele Unite și Iran. Negocierile dintre cele două părți s-au blocat, iar efectele se văd imediat în prețuri. Cotația Brent, reperul global, a trecut de 107 dolari pe baril, după o creștere de aproape 2 procente. În același timp, prețul țițeiului american a urcat și el, semn că presiunea se resimte pe întregul lanț energetic.
Blocajul diplomatic vine după ce conducerea de la Washington a renunțat să participe la o nouă rundă de discuții. În același timp, Teheranul a transmis că poartă în paralel negocieri cu alți parteneri din regiune.
În acest context, Iranul vine cu o propunere surpriză: redeschiderea Strâmtorii Ormuz și oprirea conflictului, dar fără o înțelegere imediată pe tema programului nuclear. Până la un acord clar, incertitudinea continuă să împingă în sus prețul petrolului la nivel global.
