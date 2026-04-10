Schimbări majore la o mare companie aeriană: Mai puține curse în Orientul Mijlociu, extindere pe alte piețe

Compania aeriană British Airways a anunțat joi o serie de modificări importante în rețeaua sa de zboruri, în contextul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Potrivit informațiilor transmise de Reuters, operatorul va reduce frecvența curselor către mai multe destinații din regiune, va elimina definitiv orașul Jeddah din rețeaua sa și va redirecționa capacitatea către rute din India și Africa.

Decizia vine pe fondul unor perturbări majore în transportul aerian global, generate de escaladarea conflictului dintre Statele Unite ale Americii și Israel împotriva Iran. Situația a dus la anularea a peste 21.000 de zboruri și a afectat semnificativ coridoarele aeriene dintre Europa și Asia, deja limitate, complicând operațiunile companiilor aeriene internaționale.

Compania, parte a grupului International Airlines Group, a suspendat temporar unele curse la sfârșitul lunii februarie, odată cu izbucnirea conflictului. După reluarea operațiunilor, British Airways va reduce, începând cu 1 iulie, frecvența zborurilor către Dubai, Doha și Tel Aviv la o singură cursă zilnică pentru fiecare destinație.

În plus, ruta către Riyadh va fi și ea afectată, numărul zborurilor fiind redus de la două pe zi la unul singur, începând cu jumătatea lunii mai.

Pe de altă parte, compania va profita de aeronavele eliberate pentru a-și extinde prezența pe alte piețe. Astfel, vor fi introduse zboruri zilnice către Bengaluru și Nairobi, iar capacitatea va fi crescută pe rutele către Delhi și Hyderabad.

„Monitorizăm constant situația și suntem în contact direct cu clienții afectați pentru a le oferi mai multe opțiuni”, a transmis compania într-un comunicat oficial.

Aceste modificări vor rămâne în vigoare pe durata sezonului de vară din aviație, care se încheie pe 24 octombrie. De asemenea, unul dintre zborurile către Dubai ar urma să fie reluat începând cu 16 octombrie, semnalând o posibilă revenire treptată, în funcție de evoluția situației din regiune.