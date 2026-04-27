De ce este incompatibil Ilie Bolojan pentru Ministerul Energiei? Explicațiile experților

Sursă: realitatea.net

În timp ce Ilie Bolojan promite accelerarea investițiilor și reducerea prețurilor, specialiștii în drept administrativ ridică semne de întrebare privind o posibilă incompatibilitate între funcția de prim-ministru și cea de manager operațional la Ministerului Energiei.

Eficiență sau control total al companiilor statului din piața de energie

Premierul Ilie Bolojan a conturat o nouă viziune pentru Executiv, mizând pe o structură „mai suplă” care să funcționeze cu costuri reduse după plecarea miniștrilor PSD. Șeful Guvernului și-a argumentat decizia prin necesitatea de a genera performanță cu resurse umane limitate, susținând că o echipă restrânsă de miniștri dedicați poate obține rezultate superioare și, totodată, mai ieftine pentru bugetul de stat. Cu toate acestea, în spatele retoricii despre eficiență administrativă, mișcarea sugerează o consolidare a controlului asupra companiilor de importanță vitală din domeniul energetic. Prin preluarea interimatului și restructurarea portofoliilor, premierul pare să urmărească o centralizare a deciziei politice și economice, în special în ceea ce privește gestionarea marilor operatori de stat.

Istoricul reorganizărilor este marcat de incertitudine juridică

Această tentativă de comasare a influenței pune sub semnul întrebării stabilitatea instituțiilor care exercită rolul statului ca acționar la giganții energetici Transelectrica și Transgaz. O astfel de reconfigurare amintește de manevrele politice din 2019, când liberalii au comasat Ministerul Economiei cu cel al Energiei, redistribuind controlul asupra companiilor strategice. Istoricul acestor reorganizări este marcat de incertitudine juridică, fiecare etapă de comasare forțând companiile de stat să treacă prin procese complexe de restructurare care, în trecut, au pus România sub riscul iminent de declanșare a procedurilor de infringement din partea partenerilor europeni.

Precedentele istorice și eșecurile comasărilor repetate

Practica unirii și separării ministerelor Economiei și Energiei are un istoric sinuos în ultimul deceniu, debutând cu restructurările din 2012 sub Guvernul Ponta. De atunci, cele două instituții au trecut printr-un ciclu continuu de fuziuni și scindări, funcționând independent din 2018, doar pentru ca ideea comasării să revină periodic pe agenda publică. Un episod notabil a avut loc în 2024, când o inițiativă similară venită din partea USR a fost abandonată rapid pe fondul unei revolte puternice din partea actorilor din sectorul energetic. Actuala direcție impusă de Ilie Bolojan reaprinde aceste tensiuni, punând în balanță promisiunea unui guvern mai ieftin cu necesitatea menținerii independenței operaționale în cel mai sensibil sector al economiei naționale.