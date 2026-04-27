Iașiul interzice complet jocurile de noroc: Proiectul „Fără păcănele”, aprobat în unanimitate de Consiliul Local

Decizie istorică la Iași: Jocurile de noroc de tip slot-machine sunt interzise oficial pe raza municipiului. Consilierii locali au adoptat în unanimitate proiectul „Fără păcănele” în cadrul unei ședințe extraordinare desfășurate luni. Măsura vizează eliminarea sălilor de jocuri din oraș, răspunzând astfel solicitărilor comunității de a limita impactul social negativ al acestora.

O decizie unanimă pentru sănătatea publică în Iași

Proiectul de interzicere a sălilor de joc de tip slot-machine în municipiul Iași, lansat în dezbatere publică la începutul lunii martie la inițiativa primarului Mihai Chirica, a fost adoptat oficial în unanimitate de către consilierii locali. Această măsură radicală a fost fundamentată pe impactul profund negativ al jocurilor de noroc, recunoscute pentru capacitatea lor de a genera dependență rapidă, probleme financiare severe și degradarea sănătății mentale a cetățenilor. Dragoș Popa, liderul consilierilor locali USR, a subliniat că votul nu reprezintă doar o limitare, ci un semnal ferm de protejare a populației vulnerabile, următorul obiectiv al administrației fiind eliminarea reclamelor la jocurile de noroc pentru a reduce expunerea tinerilor la acest fenomen.

Analiza costurilor economice și sociale

În cadrul dezbaterilor din Consiliul Local, argumentele economice aduse în favoarea industriei jocurilor de noroc au fost demontate prin date statistice. Consilierul PNL dr. Bogdan Iliescu a evidențiat faptul că, la nivel european, costurile sociale și medicale generate de adicții depășesc adesea veniturile colectate la bugetul de stat. Deși industria produce sume impresionante, impactul asupra PIB-ului și cheltuielile colaterale pentru tratarea dependențelor sunt majore. În contextul românesc, discrepanța este vizibilă prin faptul că, deși jocurile generează încasări de peste un miliard de dolari, doar o mică parte din această sumă ajunge efectiv la bugetul public, în timp ce comunitatea suportă întreaga povară socială.

Radiografia fenomenului și susținerea comunității

Amploarea acestui domeniu în Iași este demonstrată de existența a aproximativ 150 de săli de jocuri și 30 de agenții de pariuri, care găzduiesc peste 2.100 de aparate de tip „păcănele”. Inițiativa de interzicere a beneficiat de un sprijin masiv din partea societății civile și a instituțiilor religioase. La solicitarea municipalității, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, împreună cu Episcopia Romano-Catolică, s-au implicat activ în informarea credincioșilor, reușind să strângă mii de semnături în favoarea acestui proiect. Acest efort comun subliniază dorința colectivă de a elimina un factor de risc major din spațiul public urban.

Măsuri de suport pentru angajați și persoane dependente

Dincolo de interdicția propriu-zisă, administrația locală a prevăzut mecanisme de sprijin pentru cei afectați direct de această schimbare. Primarul Mihai Chirica a solicitat Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă includerea prioritară a persoanelor care își vor pierde locurile de muncă în programe de recalificare și reconversie profesională. Totodată, pentru cei care se luptă deja cu patima jocurilor, Centrul pentru Sănătate Mintală și Prevenirea Adicțiilor „Lascăr Catargi” oferă asistență de specialitate, asigurând un suport medical și psihologic esențial în procesul de recuperare și reintegrare socială.