Șeful Oficiului Concurenței contestă oportunitea reducerii accizei la carburanți: "În ajutăm pe cei cu mașini scumpe"

Președintele Consiliul Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a criticat eficacitatea măsura reducerii accizei la carburanți, afirmând că este vorba despre o politică nețintită de protejare, în locul unor intervenții țintite către categoriile vulnerabile.

Chirițoiu, avertizează că politicile actuale din zona carburanților nu fac diferența între cei care au nevoie reală de sprijin și cei care își permit creșterile de preț. El afirmă că Guvernul a procedat corect atunci când a sprijinit prioritar transportatorii: „Ei sunt foarte dependenți de costul combustibilului. Dacă crește costul de transport, asta se duce în toată economia.”

Despre reducerea accizei, Chirițoiu spune că este o măsură „sub-optimală”: „Încercăm să-i ajutăm pe toți: și pe ăia mai înstăriți, și pe ăia mai puțin înstăriți. Sunt oameni pentru care creșterea prețului la benzină e foarte importantă. Dar sunt și oameni pentru care 100 de lei la un plin n-are nicio importanță. Faptul că nu reușim să diferențiem între cei care trebuie ajutați și cei care se pot descurca este o slăbiciune a administrației noastre,” potrivit Agerpres.

Chirițoiu a dat ca exemplu pozitiv piața de electricitate, unde consumatorii vulnerabili sunt sprijiniți direct de stat.

Oficialul atrage atenția că problemele majore sunt în zona industrială: „Ar trebui să privilegiem industria. Problemele energiei nu sunt atât de mult la casnici. Problema serioasă cred că e prețul la industrie.”