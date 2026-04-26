Asasinatele care au schimbat cursul istoriei americane. Documentar marca Realitatea PLUS-VIDEO

Funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii nu a însemnat doar putere, ci și un risc uriaș de-a lungul istoriei. În total, patru lideri, de la Abraham Lincoln la John F. Kennedy, au fost asasinați, iar alții, printre care Ronald Reagan, Harry S. Truman sau Donald Trump, au scăpat la limită. Un documentar marca Realitatea PLUS despre istoria asasinatelor și atacurilor care au schimbat cursul istoriei americane.

Președintele american Donald Trump și prima doamnă au fost evacuați imediat, iar atacatorul a fost prins. În timpul operațiunii, un ofițer a fost împușcat, însă purta vestă antiglonț. Două fotografii și o filmare cu atacatorul în vârstă de 31 de ani au fost făcute publice de administrația de la Washington.

„Pare că se trage. Pare că s-ar fi tras focuri de armă la Dineul Corespondenților”, a spus un participant la eveniment.

La scurt timp după aceea, Trump a ținut un discurs în care a lăudat intervenția Serviciului Secret.

„A fost un eveniment complet neașteptat, dar gestionat în mod extraordinar de Serviciul Secret și de forțele de ordine. Un bărbat a forțat un punct de control de securitate, fiind înarmat cu mai multe arme, iar acesta a fost neutralizat de membri foarte curajoși ai Serviciului Secret. Au acționat foarte rapid și au făcut public, în scop de transparență și claritate. Am dispus eu acest lucru”, a spus Donald Trump.

Cum au scăpat liderii SUA de atacuri

Aceasta nu este prima tentativă de asasinat care l-a avut drept țintă pe Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a fost împușcat în timp ce ținea un discurs de campanie, într-un oraș din statul american Pennsylvania. Atacatorul și-a ratat ținta și a reușit doar să îl rănească pe Trump la una dintre urechi. Din păcate, cei din public nu au fost la fel de norocoși: o persoană a murit, iar alte două au fost rănite.

Din punct de vedere al tentativelor de asasinat, mai mulți președinți americani au supraviețuit. Un caz celebru este Theodore Roosevelt, care, în 1912, după ce își încheiase mandatul, a fost împușcat în timpul unei campanii electorale. Glonțul a fost încetinit de un toc de ochelari din buzunar, iar Roosevelt a continuat să vorbească aproape o oră înainte de a merge la spital. Astfel, fostul lider a devenit un simbol al rezistenței.

În 1933, Franklin D. Roosevelt, încă președinte ales, dar neînvestit, a fost ținta unui atac în Miami. Atacatorul, Giuseppe Zangara, un imigrant italian, a tras mai multe focuri de armă. Din cauza faptului că era scund, acesta a fost nevoit să se urce pe o bancă, acolo unde se afla o femeie prezentă la eveniment. Aceasta a văzut pistolul și i-a răsucit brațul atacatorului, iar Roosevelt a scăpat nevătămat. În schimb, în timpul atacului, primarul orașului Chicago a fost ucis.

Harry S. Truman a fost ținta unui atac în 1950, când doi naționaliști portoricani au încercat să pătrundă în Blair House, unde locuia temporar. A avut loc un schimb violent de focuri cu agenții de securitate, iar Truman a scăpat, din fericire, nevătămat.

„Unul dintre bărbați a trecut pe lângă postul nostru situat în partea de est a clădirii Blair House și, când s-a aflat la aproximativ trei metri de ofițerul Birdsell, a scos arma și a început să tragă asupra ofițerului. Ofițerul Davidson și cu mine am scos imediat armele și am început să tragem”, a spus un agent de securitate al președintelui Truman.

În 1975, Gerald Ford a trecut prin două tentative de asasinat în aceeași lună, ambele în California. În ambele cazuri, armele atacatorilor nu au fost folosite cu succes, iar Ford nu a fost rănit.

Un caz foarte cunoscut este cel al lui Ronald Reagan, împușcat în 1981 la Washington Hilton. Reagan ținuse un discurs în fața unei organizații sindicale. În momentul în care se îndrepta spre limuzină, un bărbat a tras șase focuri de armă în doar câteva secunde. Unul dintre gloanțe a ricoșat și i-a perforat un plămân. A fost operat de urgență și a supraviețuit, iar președintele a revenit rapid la conducerea țării. Atacul a rănit și alte persoane importante, inclusiv pe purtătorul de cuvânt al Casei Albe.

În 2005, George W. Bush a fost ținta unei tentative în timpul unui discurs în Tbilisi, când o grenadă a fost aruncată spre el. Dispozitivul nu a explodat, probabil din cauza unei defecțiuni, iar Bush nu a fost rănit.

În perioada recentă, Barack Obama a fost vizat de mai multe comploturi și amenințări, inclusiv scrisori otrăvite și planuri dejucate de autorități, însă nu a existat o tentativă direct reușită asupra lui.

Istoria președinților SUA asasinați

America a avut parte de patru președinți care au fost asasinați. Primul președinte american asasinat a fost Abraham Lincoln, în anul 1865, la scurt timp după încheierea Războiului Civil. În timp ce asista la o piesă de teatru, a fost împușcat în cap de actorul John Wilkes Booth, un simpatizant al Confederației. Lincoln a murit a doua zi, iar moartea lui a șocat profund națiunea, fiind primul asasinat prezidențial din istoria SUA.

Al doilea caz este James A. Garfield, împușcat în 1881 într-o gară din Washington. Atacatorul era un individ instabil psihic care credea că merită o funcție diplomatică. Garfield nu a murit imediat, ci după câteva luni, din cauza infecțiilor provocate de tratamentele medicale rudimentare ale vremii.

În continuare, William McKinley a fost asasinat în 1901 la o expoziție din Buffalo. A fost împușcat de un anarhist în timp ce saluta publicul. Inițial, părea că se va recupera, dar a murit câteva zile mai târziu.

Cel mai cunoscut caz modern este cel al lui John F. Kennedy, asasinat în 1963 la Dallas. A fost împușcat mortal în timp ce mergea într-o coloană oficială prezidențială. Atacatorul, Lee Harvey Oswald, un fost pușcaș marin american, a fost arestat. Acesta a fost ucis la scurt timp după, ceea ce a alimentat numeroase teorii ale conspirației.