Bursa de la București a câștigat 4,37 miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână

Bursa de Valori București (BVB) a câștigat 4,37 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 0,8%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu 265,3 milioane de lei, în comparație cu săptămâna anterioară.

Potrivit datelor publicate de BVB și consultate de Agerpres , capitalizarea bursieră a ajuns la 551,73 miliarde de lei, în perioada 9 - 13 martie 2026, în creștere față de valoarea de 547,36 miliarde de lei consemnată în săptămâna anterioară (2-6 martie 2026).



Tranzacțiile cu acțiuni au generat un rulaj de 349,6 milioane de lei, mai mic decât cel consemnat în perioada 2-6 martie, de 614,91 milioane de lei.



Cea mai bună zi de tranzacționare la BVB a fost joi, 12 martie, când s-a înregistrat un rulaj de 109,23 milioane de lei, iar cea mai slabă, vineri, 13 martie, cu o valoare a tranzacțiilor de 39,96 milioane de lei.



Indicele principal al Bursei de Valori București - BET - a închis săptămâna la 28.212,39 puncte.



Acțiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacții de 81,35 milioane de lei, înregistrând o creștere a prețului cu 1,57%.



În topul tranzacțiilor se mai află titlurile OMV Petrom - cu schimburi de 72,19 milioane de lei (1,98%) și cele ale Hidroelectrica - cu 34,71 milioane de lei (6,96%).



Cele mai importante creșteri ale cotațiilor au fost înregistrate de acțiunile Companiei Energopetrol (19,63%), Hidroelectrica (6,96%) și Electrica (6,67%).



La polul opus se află Prefab, cu o scădere a cotațiilor de 14,29%, acțiunile Antibiotice, cu un declin de 6,13%, urmate de cele ale Carbochim (-4,08%).