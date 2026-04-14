Scăderea prețului petrolului pe fondul reluării dialogului SUA–Iran reduce tensiunile din piață

Cotațiile petrolului au intrat pe un trend descendent marți, pe fondul semnalelor privind o posibilă reluare a dialogului între Statele Unite și Iran, care au redus temerile legate de perturbările majore ale aprovizionării globale.

Potrivit Reuters , prețul petrolului Brent a scăzut la 97,50 dolari pe baril, în timp ce West Texas Intermediate a coborât la 96,83 dolari, marcând pierderi de peste 2% pentru ambele repere.

Scăderea vine după o perioadă de volatilitate accentuată, determinată de tensiunile din regiune și de blocada impusă în Strâmtoarea Ormuz, un punct-cheie pentru transportul global de energie. Măsurile militare adoptate de SUA și reacțiile dure ale Iranului au alimentat inițial temerile privind întreruperea fluxurilor de petrol.

Totuși, perspectivele de reluare a negocierilor au adus un plus de optimism în piețe. Shehbaz Sharif a confirmat continuarea eforturilor diplomatice, iar Donald Trump a sugerat că Teheranul ar fi deschis unui acord.

Organizații internaționale precum Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și Agenția Internațională pentru Energie au avertizat asupra riscurilor pentru piața globală și au cerut evitarea restricțiilor la export.

În acest context, directorul AIE, Fatih Birol, a declarat că instituția este pregătită să elibereze rezerve strategice de petrol, dacă situația o va impune, pentru a stabiliza piața și a preveni o criză energetică globală.