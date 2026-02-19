Guvernul salvează 5.000 de angajați. Decizie crucială pentru Damen, Liberty Galați și Romaero

Schimbare majoră de legislație. Guvernul a aprobat garanții salariale suplimentare pentru angajații firmelor în dificultate. Măsura vizează direct protejarea salariaților de la Damen, Romaero și Liberty Galați în situații de insolvență sau concordat preventiv, prevenind pierderea veniturilor acestora.

Guvernul României, la inițiativa Ministerului Muncii, a adoptat o Ordonanță de Urgență esențială pentru siguranța financiară a mii de angajați din sectoare strategice. Modificarea Legii nr. 200/2006 transformă radical modul în care statul intervine atunci când marii angajatori se confruntă cu dificultăți financiare majore, precum insolvența sau concordatul preventiv.

O plasă de siguranță pentru 5.000 de familii

Principala noutate a actului normativ este extinderea protecției asupra angajatorilor aflați în concordat preventiv (o procedură de evitare a falimentului), nu doar a celor în insolvență, cum prevedea legea până acum. Această schimbare vizează în mod direct peste 5.000 de salariați de la companii de importanță vitală, precum Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero București.

Pentru acești angajați, statul a stabilit plafoane de plată mult mai generoase în cazul în care companiile nu își mai pot onora obligațiile salariale. În caz de insolvență, statul asigură până la 12 salarii medii brute pe economie pentru fiecare angajat. În caz de concordat preventiv, Guvernul plătește până la 6 salarii medii brute.

Prin comparație, regulile generale (care rămân valabile pentru restul firmelor) limitează plata la maximum 5 salarii medii brute, pe o perioadă de cel mult 5 luni.

Definirea „Interesului Strategic”

Pentru a beneficia de aceste garanții extinse, companiile trebuie să fie recunoscute ca operatori economici de interes strategic. Această categorie include entitățile esențiale pentru apărarea națională, securitatea economică, energetică sau alimentară, dar și infrastructurile critice. Lista finală a acestor companii va fi stabilită ulterior prin Hotărâre de Guvern, la propunerea ministerelor de resort.

Mecanism simplificat pentru plata banilor

Ordonanța elimină și birocrația fiscală pentru angajat. Sumele plătite din Fondul de garantare vor ajunge la oameni în cuantum net. Agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (ANOFM) vor fi cele care vor vira direct către bugetul de stat impozitul pe venit și contribuțiile sociale, asigurându-se că salariații primesc banii de care au nevoie fără întârzieri suplimentare. „Este esenţial ca oamenii să ştie că munca lor este protejată. Nimeni nu trebuie să rămână fără veniturile câştigate prin muncă cinstită”, a declarat ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, subliniind că măsura este un act de respect față de comunitățile care depind de aceste locuri de muncă.