IT&C· 1 min citire

Alertă de securitate cibernetică: site-ul DNSC, blocat temporar de un posibil atac DDoS

Atac DNSC

Atac DNSC

Scris deDarius Stănescu
Publicat8 sept. 2026, 19:20
SursăRealitatea.net

Platforma online a Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a întâmpinat, temporar, probleme de accesare, după ce a fost vizată de un număr neobișnuit de mare de solicitări simultane. Potrivit instituției, datele tehnice analizate indică posibilitatea unui atac informatic de tip DDoS.

DNSC a transmis că traficul intens a provenit din mai multe surse și a afectat pentru scurt timp disponibilitatea site-ului oficial, dnsc.rodnsc.rodnsc.ro.

Posibil atac DDoS asupra site-ului DNSC

Un atac DDoS, sau „Distributed Denial of Service”, presupune trimiterea unui volum foarte mare de cereri către un server, cu scopul de a îl supraîncărca și de a face serviciul indisponibil utilizatorilor obișnuiți.

După detectarea incidentului, specialiștii au activat măsuri suplimentare de securitate și au optimizat infrastructura pentru a reduce efectele traficului suspect și pentru a readuce site-ul la parametri normali.

Trafic neobișnuit de mare, detectat din mai multe surse

Reprezentanții Directoratului au precizat că platforma este acum stabilă. În același timp, echipele tehnice continuă să urmărească traficul și starea infrastructurii, pentru a identifica rapid eventuale noi tentative similare.

„Asigurarea funcționării serviciilor online rămâne o prioritate, iar măsurile tehnice necesare sunt aplicate permanent pentru menținerea continuității”, a transmis DNSC.

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