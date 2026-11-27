Daniel Udrescu: Prietenii Coeziunii și socoteala pe care România n-a văzut-o
Daniel S. Udrescu / CPA, ECJ, Auditor
În analiza sa, Daniel S. Udrescu, CPA, ECJ, Auditor, examinează negocierile pentru bugetul UE 2028–2034 și ridică o întrebare esențială: cât câștigă și cât riscă România, dincolo de declarațiile politice? De la cele 60,2 miliarde de euro estimate pentru România și decalajele subvențiilor agricole până la noile contribuții europene, cheltuielile pentru apărare și finanțarea Ucrainei, analiza confruntă discursul oficial cu cifrele și obligațiile financiare concrete. Concluzia: România are nevoie de calcule transparente, nu de victorii diplomatice anunțate fără socoteala banilor.
„Prietenii Coeziunii” e o denumire bună de pus pe ușa unei grupe de grădiniță, când vrei să le vinzi părinților serbarea drept examen de performanță. La Bruxelles, Nicușor Dan și Giorgia Meloni au primit mandatul de a reprezenta 17 state în negocierile pentru bugetul european 2028–2034. Un mandat comun poate avea greutate. Președintele îl putea folosi și pentru a spune ce apără România, în euro și pe capitole. În schimb, am aflat că alocările directe către state scad „extrem de puțin”. Pentru un buget pe șapte ani, „extrem de puțin” e o precizie demnă de grupa mare.
Se numește coeziune economică atunci când finanțezi infrastructura sau investițiile care fac firmele mai competitive, coeziune socială atunci când oamenii capătă acces mai bun la educație, calificare și locuri de muncă, și coeziune teritorială atunci când conectezi comunele și orașele mai izolate la servicii și piețe. Pentru România, politica de coeziune a însemnat o alocare de aproximativ 31,5 miliarde de euro în perioada 2021–2027. O alocare este suma pusă la dispoziție. Rezultatul se vede în banii efectiv folosiți și în lucrările terminate.
Când președintele spune că alocările directe către state au scăzut «extrem de puțin», românii au dreptul să întrebe cât înseamnă asta pentru România și unde se vede diferența. O alocare totală aproape neschimbată poate ascunde mai puțini bani pentru primării sau pentru fermieri, dacă se schimbă destinația fondurilor. Aici trebuia să înceapă explicația președintelui. Despre prietenii de la Bruxelles am aflat că sunt șaptesprezece. Despre banii pentru România am aflat că sunt «aproape la fel». La numărat prietenii am avut, iată, mai multă precizie decât la numărat banii.
Unde sunt cei 60,2 miliarde de euro ai României?
În propunerea inițială a Comisiei, România avea o alocare estimată la 60,2 miliarde de euro pentru planul național și regional. Din această sumă, 54,6 miliarde reprezentau alocarea generală, 4,6 miliarde veneau din Fondul social pentru climă, iar aproximativ un miliard era destinat migrației, frontierelor și securității interne. În actualul exercițiu, România a avut o alocare de 31,5 miliarde de euro numai pentru politica de coeziune. La noul buget, agricultura și coeziunea ar intra în același plan cu alte priorități. Ca să afli dacă România câștigă, trebuie să compari coeziunea cu coeziunea și agricultura cu agricultura, la aceleași prețuri. Dacă aduni toate rubricile într-un singur total, poți obține o cifră impresionantă și un răspuns inutil pentru fiecare beneficiar în parte.
Aici trebuia să vină președintele cu socoteala. Cât din cei 60,2 miliarde mai figurează în varianta discutată la Bruxelles? Cât este rezervat fermierilor și cât rămâne pentru cele opt regiuni? Ce cofinanțare trebuie să aducă România și de ce condiții depind plățile? Ca ordin de mărime, un singur procent din alocarea inițială înseamnă 602 milioane de euro. După ce afli cifra asta, parcă îți vine să ceri și zecimalele de la „extrem de puțin”.
Rareș Bogdan a pus degetul pe hectar
Rareș Bogdan a fost vehement pe 25 noiembrie. A spus că proiectul riscă să prelungească încă șapte ani tratamentul inegal al fermierilor din Est și a indicat intervalul de 90–240 de euro pe hectar din documentul de negociere. Intervalul privește media națională a anumitor forme de sprijin pe suprafață. România are încă de negociat cât îi revine. Cifrele deja plătite explică de ce miza este reală. Pentru campania 2023, Comisia a raportat o medie a plăților directe de 191 de euro la hectar în România, față de 266 de euro în UE. Diferența este de 75 de euro pe hectar, aproape 28% sub media Uniunii. Organizațiile fermierilor români au cerut minimum 22 de miliarde de euro pentru agricultura României, cu subvenții și investiții. Nicușor Dan putea spune dacă a mers la Bruxelles cu această cifră în mandat.
Decalajul vine din felul în care politica agricolă europeană a preluat nivelurile istorice de producție și de sprijin. La aderare, România a început de la 25% din nivelul aplicabil conform tratatului, în 2007, și a ajuns la 100% în 2016. Acel 100% marca încheierea tranziției. Fermierul român putea fi, așadar, integrat sută la sută și plătit în continuare sub media europeană. Mecanismul de convergență a redus doar o parte din diferență. Două ferme vând pe aceeași piață, respectă aceleași reguli europene, iar una intră în sezon cu un sprijin mai mic. Diferența se vede când trebuie să plătească arenda, să finanțeze irigațiile sau să păstreze producția în depozit până la un preț mai bun.
Pentru apărare există procente. Pentru contribuabil ar trebui să existe un calcul
În propunerea lui António Costa, ponderea agriculturii, pescuitului și coeziunii scade de la 59,1% la 42,4% din bugetul european, iar finanțarea pentru apărare crește cu 232% față de actualul cadru. 42,4% înseamnă aproximativ 671 de miliarde de euro. Creșterea de 232% înseamnă trecerea de la aproximativ 28,6 la 95,1 miliarde de euro. Toate sumele sunt pentru șapte ani, la prețurile din 2025.
Agricultură, pescuit și coeziune. Aplicăm ponderea de 42,4% la bugetul propus de Costa, de 1.582,5 miliarde de euro, și obținem aproximativ 671 de miliarde. Dacă aceste domenii și-ar păstra ponderea de 59,1% din bugetul actual, ar trebui să primească aproximativ 935,3 miliarde de euro, cu 264,3 miliarde mai mult decât în propunerea Costa. Cei 264,3 miliarde sunt diferența față de scenariul păstrării ponderii. Față de suma din bugetul 2021–2027, reducerea estimată este de aproximativ 80 de miliarde de euro, de la circa 751 la 671 de miliarde.
Apărare. Creșterea de 232% înseamnă că suma ajunge la 3,32 ori nivelul actual. În tabelul bugetar, dacă adunăm rubrica pentru reziliență, securitate, industria de apărare și spațiu cu cea pentru mobilitate militară, totalul trece de la 28,6 la 95,1 miliarde de euro, adică 66,5 miliarde în plus.
Prietenii i-a numărat. Banii pe capitole, mai puțin. Nicușor Dan e olimpic la matematică și repetent la pregătirea economică continuă. La Bruxelles a numărat impecabil cei 17 Prieteni ai Coeziunii. Când a venit rândul banilor României, a răspuns „extrem de puțin”. La olimpiadă, pentru un răspuns fără calcule pierzi puncte. La Cotroceni, îl treci în comunicat și îl numești victorie de etapă.
În aceeași propunere, contribuțiile naționale medii urcă de la 0,80% la 0,82% din venitul național brut, iar Bruxelles-ul caută venituri din servicii digitale, tutun, carbon și deșeuri electronice.
Contribuția națională crește cu 2,5% față de nivelul actual, dacă trece de la 0,80% la 0,82% din venitul național brut. Diferența este de 0,02 puncte procentuale, adică 20 de milioane de euro în plus pe an la fiecare 100 de miliarde de euro de VNB.
Pentru România, la un VNB ipotetic de 400 de miliarde de euro, contribuția ar urca de la 3,20 la 3,28 miliarde de euro pe an. Diferența ar fi de 80 de milioane pe an, respectiv 560 de milioane în șapte ani, dacă VNB-ul rămâne constant. Este o simulare. Procentele de 0,80% și 0,82% sunt medii la nivelul UE, iar propunerea nu stabilește prin ele factura României.
Măsură din propunerea Costa cât înseamnă:
Ambalaje din plastic nereciclate. De la 0,80 la 1,25 euro/kg, o creștere de 56,25%. La 100.000 de tone, contribuția crește de la 80 la 125 de milioane de euro, adică 45 de milioane în plus.
Deșeuri electronice necolectate. Contribuție propusă de 2,25 euro/kg. La 10.000 de tone, statul ar datora 22,5 milioane de euro.
Servicii digitale. Contribuție propusă de 3% din cifra de afaceri netă eligibilă a companiilor care depășesc pragurile aplicabile. La un miliard de euro de venituri eligibile, rezultă 30 de milioane de euro.
Tutun. Contribuție calculată cu o cotă de 15% pe o bază construită folosind accizele minime. La o bază de un miliard de euro și la cota integrală, rezultă 150 de milioane de euro. Efectul asupra prețului unui pachet depinde de cum ar acoperi statul contribuția.
Carbon. Propunerea direcționează către bugetul UE 30% din veniturile ETS 1, cu aplicare graduală pentru statele eligibile la Fondul pentru modernizare, și 100% din veniturile mecanismului la frontieră, CBAM. La un miliard de euro în venituri ETS 1, cota integrală ar însemna 300 de milioane de euro virate bugetului UE.
Aș pune accentul pe factura netă. Cele aproximativ 60 de miliarde de euro pe an invocate de Costa includ și surse de venit existente. În plus, o parte dintre măsuri mută încasări către Bruxelles, iar altele creează obligații noi. Ca să afle costul pentru România, președintele trebuia să arate cât virăm suplimentar, cât pierdem din veniturile care ar fi rămas la bugetul național și ce sumă recuperăm prin alocări. „Resurse proprii” este denumirea de la Bruxelles. Întrebarea de la București rămâne ale cui sunt resursele înainte să devină proprii.
Unele măsuri mută la bugetul european venituri existente, altele creează contribuții. Președintele trebuia să explice cât ar vira România în fiecare scenariu, ce venituri ar mai rămâne la bugetul național și ce costuri ar putea ajunge în prețuri. La conferință li se spune „resurse proprii”. La casă, contribuabilul tot cu banii lui plătește.
Aceste discuții au loc în timp ce Comisia estimează pentru România, în 2026, o contracție economică de 0,3%, o inflație medie armonizată de 7,9% și un deficit public de 6% din PIB. Separat, prin programul european SAFE, România are acces la un împrumut de apărare de până la 16,68 miliarde de euro. Aici discuția economică trebuia să fie despre dobândă, scadențe și cât din comenzi se produce efectiv în România. Dacă împrumutul finanțează predominant importuri, efectul asupra industriei românești diferă de cel al unor comenzi care aduc aici producție, furnizori și locuri de muncă. Un contract semnat în străinătate și o fabrică deschisă în România pot avea aceeași valoare pe hârtie. În economie se văd foarte diferit.
Bruxelles-ul discută creditul. Ce a spus Beijingul despre pace?
Pentru Ucraina, Comisia a propus încă până la 45 de miliarde de euro în 2027, peste împrumutul de 90 de miliarde deja convenit pentru 2026–2027. Din noul pachet, până la 25 de miliarde ar merge către sprijin militar și 20 de miliarde către bugetul ucrainean. Uniunea s-ar împrumuta pe piețe, bugetul european ar garanta finanțarea, iar obligația Ucrainei de a rambursa principalul ar interveni după ce primește reparații de la Rusia. Nicușor Dan susține formula, românii NU. Publicul român merita să afle cine suportă costul finanțării între timp și ce expunere are România dacă reparațiile întârzie. În sondajul INSCOP din februarie, întrebați ce fel de ajutor ar trebui să acorde România, 10,5% au ales ajutorul militar, 31,5% pe cel umanitar, iar 42,6% au ales niciun fel de ajutor. Cifrele arată că forma sprijinului contează pentru cetățeni.
La Bruxelles, Nicușor Dan a spus că nu crede că Rusia dorește pacea acum. A invocat avantajul pe care iarna l-ar da Moscovei prin presiunea asupra rețelei energetice ucrainene. În discuția din 30 octombrie cu președintele german Frank-Walter Steinmeier, Xi Jinping a transmis, potrivit relatării lui Steinmeier, că europenii trebuie să fie la masa negocierilor și că nu se pregătea un summit pentru Ucraina între China, Rusia și Statele Unite. În noiembrie, la ONU, reprezentantul chinez Sun Lei a invocat schimbul de prizonieri și un armistițiu umanitar local și a cerut continuarea contactelor pentru o soluție negociată. Între timp, Ucraina, Rusia și Statele Unite au purtat discuții la Abu Dhabi pe 10 și 11 noiembrie. Existența discuțiilor nu garantează un acord. Îi dă însă președintelui ceva concret de explicat. Ce propunere a fost făcută, cine a refuzat-o și ce condiții au împiedicat o încetare a focului? Până una-alta, la împrumut avem sumă, garanție și condiții de rambursare. La pace ni s-a comunicat anotimpul.
Acasă, „dictatură” și „nimic nou”
Pe 24 noiembrie, întrebat despre raportul Laurei Gherasim privind anularea alegerilor, Nicușor Dan a răspuns că raportul „nu aduce nimic nou”. Una dintre campaniile TikTok discutate în cazul Georgescu a fost urmărită de jurnaliști până la o finanțare din bani ai PNL. Rămâne obligația de a arăta, pentru fiecare operațiune atribuită Rusiei, cine a organizat-o, cine a finanțat-o și ce probe susțin atribuirea. Împărțirea între „proeuropeni” și „proruși” face emisiunea mai ușor de moderat. De lămurit rămân aceleași fapte.
Două zile mai târziu, George Simion a devenit inculpat pentru instigare publică, într-un dosar privind declarațiile sale despre membrii Biroului Electoral Central. A numit dosarul politic, a spus că România trăiește într-o „dictatură” și l-a acuzat pe Nicușor Dan că ar fi dat un ordin direct. Procurorul general Cristina Chiriac a respins acuzația de motivație politică, dar dosarele contracandidaţilor lui Nicuşor Dan bubuie, cu Bolojan, Simion şi Georgescu pe masa Dnei Chiriac din aceiaşi comună cu Dna Mirabela, care nu este soţie ci consoartă, deci fără grade de rudenie, fără conexiuni. Întrebarea verificabilă rămâne cum a fost repartizat dosarul, ce acte s-au făcut și ce explică intervalul de aproximativ un an și jumătate dintre declarație și punerea sub acuzare. La acuzații atât de grave, cronologia și actele spun mai mult decât volumul microfonului.
La următoarea reuniune, Nicușor Dan ar putea prezenta o singură pagină cu suma pentru agricultura românească, suma pentru regiuni, contribuția pe care o plătim și garanțiile pe care le asumăm. Fermierul își face socotelile înainte să semene. Președintele României ar trebui să le facă înainte să aplaude.
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