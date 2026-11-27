Scris de Realitatea Financiara Publicat: 27 nov. 2026, 09:31

În analiza sa, Daniel S. Udrescu, CPA, ECJ, Auditor, examinează negocierile pentru bugetul UE 2028–2034 și ridică o întrebare esențială: cât câștigă și cât riscă România, dincolo de declarațiile politice? De la cele 60,2 miliarde de euro estimate pentru România și decalajele subvențiilor agricole până la noile contribuții europene, cheltuielile pentru apărare și finanțarea Ucrainei, analiza confruntă discursul oficial cu cifrele și obligațiile financiare concrete. Concluzia: România are nevoie de calcule transparente, nu de victorii diplomatice anunțate fără socoteala banilor.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre daniel udrescu