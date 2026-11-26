Scris de Realitatea Financiara Publicat: 26 nov. 2026, 13:27

Cine deține, de fapt, aurul omenirii și cum a ajuns acest metal prețios să devină un instrument al puterii economice și politice? Într-o analiză semnată de Daniel Udrescu, istoria aurului este urmărită de la tezaurele lumii antice și bogățiile imperiilor până la rezervele băncilor centrale și piețele financiare actuale. Materialul examinează transferurile de bogăție, pierderile patrimoniale ale României și rolul proprietății, al capitalului și al instituțiilor în acumularea averii.

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