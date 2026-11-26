Daniel Udrescu: Cine adună aurul omenirii?
Daniel S. Udrescu / CPA, ECJ, Auditor
Cine deține, de fapt, aurul omenirii și cum a ajuns acest metal prețios să devină un instrument al puterii economice și politice? Într-o analiză semnată de Daniel Udrescu, istoria aurului este urmărită de la tezaurele lumii antice și bogățiile imperiilor până la rezervele băncilor centrale și piețele financiare actuale. Materialul examinează transferurile de bogăție, pierderile patrimoniale ale României și rolul proprietății, al capitalului și al instituțiilor în acumularea averii.
De la prăbușirea Troiei și tezaurul lui Decebal la Constantinopol, Viena, Moscova și Londra
Rezumat: Materialul urmărește istoria acumulării și circulației aurului, de la comunitățile preistorice dunărene și tezaurele imperiale până la rezervele băncilor centrale și piețele financiare contemporane, examinând relația dintre producerea bogăției, proprietate și putere. Dezvoltarea monedei, creditului și datoriei publice deplasează analiza de la posesia fizică a metalului către instituțiile care administrează capitalul, în contextul industrializării Chinei, al conflictelor geopolitice și al digitalizării plăților. Pentru România, tema centrală este întreruperea continuității patrimoniale prin războaie, confiscări, naționalizare și colectivizare, urmată de restituiri, privatizare și reconstrucția capitalului, perioadele 1948–1989 și 1989–2030 fiind utilizate ca repere comparative, nu ca dovezi ale unui ciclu inevitabil de deposedare. Concluzia susține că prosperitatea durabilă depinde nu numai de acumularea aurului, ci mai ales de capacitatea productivă, protecția juridică a proprietății și transmiterea patrimoniului între generații, distingând proprietarul de custode și administrator, fără a atribui concentrarea bogăției unui beneficiar mondial unic.
PROLOG. Aurul care pleacă și oamenii care rămân
Istoria omenirii poate fi povestită prin războaie, dinastii, religii, migrații și cuceriri, dar există și o altă modalitate de a o înțelege, poate mai apropiată de realitatea economică a civilizațiilor: urmărind drumul aurului. De mii de ani, oamenii îl caută în albiile râurilor, îl scot din munți, îl spală, îl topesc, îl cântăresc și îl transformă în obiecte care supraviețuiesc celor care le-au creat. Apoi, aproape inevitabil, aurul începe să se deplaseze. Părăsește locul unde a fost extras și ajunge în mâinile conducătorilor, în temple, în vistieriile imperiilor, în palatele regilor, în tezaurele statelor și, în epoca modernă, în seifurile băncilor centrale. Oamenii care l-au extras rămân, de regulă, acolo unde s-au născut, în timp ce metalul pentru care au muncit poate traversa continente și poate schimba numeroși proprietari.
Privită astfel, istoria aurului ridică o întrebare care depășește economia monetară. De ce un metal descoperit în pământul unei comunități ajunge să reprezinte puterea unei alte comunități, aflate uneori la mii de kilometri distanță? De ce regii, împărații și statele au considerat necesar să concentreze aurul, chiar și atunci când dețineau deja teritorii, armate, populații și resurse agricole? De ce unele dintre cele mai spectaculoase campanii militare ale Antichității au fost urmate de transferuri masive de metale prețioase? Și de ce, după apariția monedei de hârtie și a sistemelor bancare moderne, aurul nu a dispărut din patrimoniul instituțiilor monetare, ci a continuat să fie păstrat ca rezervă strategică?
Răspunsul nu poate fi redus la lăcomia conducătorilor. Aurul are proprietăți fizice și economice care explică o parte importantă a atracției sale. Nu ruginește, este relativ rar, poate fi divizat, transportat și prelucrat, iar cantități mici pot concentra valori considerabile. Dar aceste proprietăți nu explică singure apariția marilor tezaure. Pentru ca aurul să fie concentrat într-un singur loc, trebuie să existe o organizare socială capabilă să îl colecteze, să îl protejeze și să decidă asupra utilizării sale. În spatele fiecărui mare tezaur se află, prin urmare, o istorie a muncii, a schimburilor, a autorității și, uneori, a constrângerii.
Această istorie nu începe la Roma și nici în Egiptul faraonilor. Unele dintre cele mai vechi și mai impresionante dovezi ale prelucrării aurului au fost descoperite în Balcani, în apropierea Dunării de Jos și a Mării Negre. Într-o regiune care astăzi cuprinde părți ale României, Bulgariei, Serbiei și Greciei, comunitățile neolitice și eneolitice au dezvoltat tehnologii metalurgice, rețele comerciale și forme de organizare socială cu mult înaintea apariției marilor imperii istorice. Aici, în lumea fluviului și a munților, aurul începe să ne spună o poveste despre apariția bogăției și despre primele diferențe vizibile dintre oamenii care o produceau și cei care o acumulau.
CAPITOLUL I. Varna, locul unde aurul a devenit putere
Cu aproximativ 6.500 de ani în urmă, pe țărmul vestic al Mării Negre, exista o comunitate care stăpânea deja tehnici remarcabile de prelucrare a metalelor. Nu avea drumuri romane, palate persane sau templele monumentale ale Egiptului din epoca piramidelor. Nu cunoaștem numele conducătorilor săi și nici limba pe care o vorbeau oamenii care locuiau în apropierea actualului oraș Varna. Cu toate acestea, obiectele pe care le-au lăsat în urmă demonstrează existența unei societăți în care metalurgia, schimburile economice și diferențierea socială atinseseră un nivel surprinzător de dezvoltare.
Necropola eneolitică de la Varna, descoperită în 1972, a oferit arheologilor unul dintre cele mai vechi ansambluri importante de obiecte din aur prelucrat cunoscute în lume. Cercetările au identificat peste 3.000 de obiecte din aur, cu o greutate totală de peste șase kilograme, datate în principal în a doua jumătate a mileniului al V-lea înaintea erei noastre. Analizele radiocarbon plasează utilizarea necropolei aproximativ între 4600 și 4300 î.Hr., cu variații între modelele de datare. Este o perioadă în care marile monumente ale Egiptului faraonic nu existau încă, iar scrierea administrativă mesopotamiană avea să apară mult mai târziu.
Importanța descoperirii nu constă numai în vechimea aurului. Obiectele au fost găsite într-un context funerar care permite reconstituirea unor diferențe sociale pronunțate. Unele morminte conțineau foarte puține bunuri, în timp ce altele adăposteau podoabe, însemne de prestigiu, unelte din cupru și obiecte care sugerează existența unor persoane cu autoritate sau statut privilegiat. Celebrul mormânt 43 concentra o cantitate excepțională de aur. Această distribuție ne arată că bogăția nu era împărțită uniform și că aurul dobândise deja o funcție socială care depășea frumusețea metalului.
Înainte să existe bănci centrale, aurul putea marca diferența dintre membrii aceleiași comunități. Înainte să existe obligațiuni de stat, monede imperiale sau impozite monetare, obiectele din aur puteau exprima autoritatea, prestigiul și apartenența la un grup privilegiat. Nu putem demonstra că aurul de la Varna era utilizat drept monedă sau că reprezenta o rezervă financiară în sensul modern. Putem însă observa că oamenii acordau acestui metal o valoare suficient de mare pentru a investi muncă specializată în prelucrarea sa și pentru a-l depune în morminte, scoțându-l astfel din utilizarea cotidiană.
Din perspectiva unui economist, această practică ridică o întrebare interesantă. De ce ar îngropa o comunitate obiecte atât de valoroase, în loc să le păstreze pentru schimburi sau pentru generațiile următoare? Răspunsul trebuie căutat în relația dintre economie și credință. Pentru societățile preistorice, valoarea nu era separată în mod necesar de sacru, iar bunurile depuse alături de morți puteau exprima statutul defunctului, obligații rituale sau reprezentări despre existența de după moarte. Tocmai această suprapunere dintre valoarea materială și cea simbolică explică de ce aurul a devenit, ulterior, metalul preferat al templelor, coroanelor și însemnelor de autoritate.
Varna nu era o insulă izolată. Descoperirile arheologice arată existența unor legături comerciale între comunitățile de la Marea Neagră, Dunărea de Jos, interiorul Peninsulei Balcanice și regiunile mediteraneene. În morminte au fost identificate inclusiv podoabe realizate din scoici marine provenite din alte zone, ceea ce indică circulația unor bunuri pe distanțe considerabile. Comerțul nu presupunea neapărat existența unor negustori profesioniști în sensul epocilor istorice, dar dovedește că societățile preistorice erau capabile să întrețină rețele de schimb mai complexe decât ne-am putea imagina.
În apropierea acestei lumi se aflau comunitățile culturilor Gumelnița și Hamangia, iar mai departe, spre vest, cele asociate complexului Vinča. Metalurgia timpurie din Balcani a cunoscut o dezvoltare importantă în mileniile VI–V î.Hr., iar cercetările recente plasează regiunea printre marile centre timpurii de experimentare tehnologică a cuprului și aurului. Obiecte de aur au fost descoperite și în alte situri din Bulgaria, România și nordul Greciei, ceea ce demonstrează că fenomenul nu se limita la necropola de la Varna.
Aici apare prima concluzie majoră a cercetării noastre. Înainte ca aurul să fie concentrat în vistieriile marilor imperii, el era deja prelucrat și asociat cu prestigiul într-o regiune europeană care avea să fie considerată, mult mai târziu, periferia lumii romane și bizantine. Dar pentru oamenii de acum șase milenii, Dunărea și Balcanii nu reprezentau periferia unui imperiu îndepărtat. Erau centrul propriei lor lumi, o lume în care resursele naturale, tehnologia și schimburile comerciale permiteau apariția unor forme complexe de organizare.
Nu știm unde a ajuns tot aurul extras de aceste comunități și nici dacă o parte a fost transmisă altor populații prin schimburi, migrații sau conflicte. Aurul putea fi topit și refolosit, ceea ce face extrem de dificilă reconstituirea traseului unui obiect după dispariția formei sale inițiale. Putem însă formula o întrebare care va însoți întreaga noastră călătorie: dacă aurul putea exprima puterea încă de la Varna, cât timp avea să treacă până când conducătorii unor state organizate vor transforma colectarea lui într-o politică permanentă?
CAPITOLUL II. Semnele de la Dunăre și nașterea memoriei economice
Cu mult înainte ca scribii mesopotamieni să înscrie pe tăblițe de lut cantități de cereale, animale sau bunuri administrate de temple, comunitățile neolitice din spațiul dunărean utilizau deja semne incizate pe ceramică, figurine și alte obiecte. Descoperirile de la Turdaș, Tărtăria, Vinča, Gradeșnica și Karanovo au alimentat una dintre cele mai interesante controverse ale arheologiei europene: au existat în Balcani forme timpurii de scriere, cu mult înaintea sistemelor cunoscute din Sumer?
Întrebarea este importantă deoarece scrierea nu reprezintă numai o realizare intelectuală. În istoria economiei, ea a devenit unul dintre instrumentele fundamentale prin care societățile au putut înregistra bunuri, obligații, stocuri, datorii și transferuri patrimoniale. Fără evidențe durabile, administrarea unor cantități mari de produse și organizarea unei fiscalități complexe devin dificile. Apariția scrierii în Mesopotamia este legată, între altele, de dezvoltarea contabilității administrative, de inventarierea bunurilor și de funcționarea instituțiilor economice ale templelor și palatelor.
La Tărtăria, în județul Alba, au fost descoperite în 1961 trei tăblițe de lut cu semne incizate, asociate unui context arheologic neolitic. Împreună cu descoperirile mai vechi de la Turdaș și cu numeroasele semne identificate în siturile culturii Vinča, acestea au determinat unii cercetători să propună existența unei tradiții simbolice dunărene foarte timpurii. În funcție de datarea acceptată pentru contextul arheologic, anumite semne pot preceda cu mult apariția scrierii mesopotamiene de la sfârșitul mileniului al IV-lea î.Hr.
Trebuie însă să distingem între utilizarea unor semne și existența unui sistem de scriere capabil să redea limbajul. O comunitate poate folosi simboluri religioase, mărci de proprietate, semne de identificare sau reprezentări convenționale fără să fi dezvoltat o scriere propriu-zisă. În cazul semnelor dunărene, interpretarea rămâne disputată, iar cercetătorii nu au demonstrat existența unui sistem lingvistic comparabil cu scrierea cuneiformă matură. Nu avem texte suficient de lungi și de repetitive pentru a identifica în mod sigur o gramatică sau o limbă.
Această rezervă nu diminuează importanța descoperirilor. Dimpotrivă, ne obligă să privim dezvoltarea civilizației ca pe un proces mai complex decât succesiunea simplificată în care Mesopotamia inventează totul, iar restul lumii preia ulterior realizările sale. Balcanii au cunoscut dezvoltări tehnologice și simbolice timpurii, unele independente de cele orientale. Existența lor nu demonstrează că scrierea sumeriană provine din spațiul dunărean, dar nici nu permite ignorarea contribuției comunităților europene la istoria tehnologiei și a comunicării.
Există aici o legătură intelectuală fascinantă cu aurul. La Varna, întâlnim o concentrare remarcabilă de bogăție și semne vizibile ale diferențierii sociale. În alte comunități ale aceleiași lumi culturale largi, întâlnim sisteme de semne care puteau îndeplini funcții rituale, identitare sau, posibil, practice. Nu putem afirma că aceste semne reprezentau registre contabile ale aurului. Dar putem observa că acumularea bunurilor și dezvoltarea convențiilor simbolice apar în societăți care deveniseră suficient de complexe pentru a avea nevoie de reguli, autoritate și transmiterea informației.
Câteva milenii mai târziu, în orașele sumeriene, această relație dintre evidență și putere va deveni mult mai clară. Templele și palatele administrau terenuri, turme, produse agricole, muncă și bunuri prețioase. Scribii înregistrau cantități și obligații, iar contabilitatea devenea un instrument al organizării economice. Puterea nu mai depindea numai de capacitatea de a colecta bunurile, ci și de capacitatea de a cunoaște cine le producea, cine le deținea și cine avea obligația să le predea.
Din perspectiva istoriei economice, acesta este un moment decisiv. Odată ce autoritatea poate măsura și înregistra bogăția, ea poate administra mai eficient impozite, contribuții și depozite. Scrierea nu a fost inventată exclusiv pentru fiscalitate, dar dezvoltarea administrației a contribuit la transformarea ei într-un instrument indispensabil al statelor. Relația dintre evidență și control economic, pe care o regăsim astăzi în contabilitatea digitală și în sistemele fiscale informatizate, are rădăcini foarte vechi.
Nu trebuie să proiectăm instituțiile contemporane asupra comunităților de acum șase milenii. Ar fi greșit să numim Varna un sistem bancar sau să considerăm semnele de la Tărtăria declarații fiscale. Totuși, comparația permite formularea unei întrebări istorice legitime: în ce moment al dezvoltării societății evidența bunurilor a încetat să fie doar o necesitate practică și a devenit un instrument al autorității asupra celor care le produceau?
Răspunsul va trebui căutat în apariția orașelor, templelor, palatelor și statelor, acolo unde aurul, cerealele, pământul și munca oamenilor au început să fie administrate prin instituții permanente.
CAPITOLUL III. Din Balcani către Anatolia, Egee și Mesopotamia. Primele drumuri ale bogăției
Dacă pornim de la Varna și urmărim geografia, descoperim că Balcanii nu sunt un capăt de lume, ci o regiune de legătură între Europa continentală, stepele pontice, Marea Egee și Anatolia. Dunărea deschide un coridor către centrul continentului, Marea Neagră oferă legături către Caucaz și nordul Anatoliei, iar văile și trecătorile balcanice permit deplasarea către Tracia, Macedonia și lumea egeeană. Cu mult înaintea apariției frontierelor moderne, aceste drumuri au făcut posibilă circulația oamenilor, materiilor prime, tehnologiilor și ideilor.
Aurul nu era singurul metal care interesa comunitățile preistorice. Cuprul avea o importanță tehnologică deosebită, deoarece permitea fabricarea unor unelte și obiecte imposibil de realizat în aceeași formă din piatră. Mai târziu, aliajul cuprului cu staniul a transformat producția de arme și unelte, contribuind la apariția economiilor epocii bronzului. Din acest motiv, cine urmărește exclusiv aurul riscă să ignore metalele care au susținut capacitatea militară și productivă a societăților.
Totuși, aurul ocupa o poziție distinctă. Cuprul și bronzul puteau transforma munca și războiul, dar aurul era deosebit de potrivit pentru exprimarea prestigiului și pentru transferul concentrat al bogăției. Un conducător putea controla un teritoriu bogat în grâne și animale, însă aceste resurse erau greu de transportat în cantități mari. Aurul permitea acumularea unor valori într-o formă durabilă, relativ compactă și ușor de recunoscut.
În Anatolia, dezvoltarea comunităților din epoca bronzului a adus apariția unor centre politice și economice tot mai puternice. La Troia, la Alaca Höyük și în alte situri au fost descoperite obiecte prețioase care demonstrează existența unor elite capabile să acumuleze și să utilizeze metale valoroase. Nu putem presupune că aurul acestor centre provenea în mod obligatoriu din Balcani. Pentru a demonstra un asemenea traseu ar fi necesare analize de proveniență și dovezi privind rețelele de schimb. Dar apropierea geografică și contactele dintre regiunile egeene și anatoliene justifică investigarea circulației metalelor între ele.
Troia ocupă un loc aparte în această geografie. Așezarea se afla într-o regiune care permitea supravegherea unor căi de comunicație dintre Marea Egee și Marea Neagră. Importanța sa nu poate fi explicată numai prin aur, deoarece controlul rutelor comerciale, al schimburilor regionale și al accesului maritim putea oferi avantaje economice și strategice considerabile. În lumea antică, puterea asupra unei strâmtori putea fi la fel de importantă ca proprietatea asupra unei mine. Cine controla circulația mărfurilor putea beneficia de schimburi, alianțe și, în anumite condiții, de impunerea unor obligații asupra celor care traversau regiunea.
În mileniul al III-lea î.Hr., lumea egeeană și anatoliană a cunoscut o dezvoltare remarcabilă a metalurgiei și a schimburilor. Mai târziu, în epoca bronzului târziu, palatele miceniene, regatul hitit și marile puteri din Orientul Apropiat au întreținut relații diplomatice și comerciale complexe. Metalele prețioase circulau sub formă de daruri între conducători, plăți, bunuri de prestigiu și rezerve ale palatelor. Aurul devenise deja parte a limbajului diplomatic al puterii.
În Egipt, faraonii controlau exploatări aurifere importante, în special în Nubia. Metalul era utilizat pentru obiecte rituale, podoabe, însemne regale și relații diplomatice. În corespondența dintre marile curți ale epocii bronzului, aurul apare ca un bun dorit și negociat între conducători. Nu mai discutăm numai despre obiecte depuse în mormintele unei comunități, precum la Varna, ci despre cantități de metal care circulau între state și reprezentau un instrument al relațiilor internaționale.
Mesopotamia oferă un alt exemplu. Regiunea dintre Tigru și Eufrat nu dispunea de toate resursele minerale necesare economiei sale, ceea ce a stimulat schimburile pe distanțe mari. Orașele mesopotamiene importau metale, piatră și alte materii prime, oferind în schimb produse agricole, textile și bunuri prelucrate. Bogăția putea fi acumulată nu numai prin exploatarea directă a resurselor, ci și prin organizarea comerțului, controlul rutelor și administrarea surplusului economic.
Această observație este fundamentală pentru înțelegerea istoriei aurului. Regiunea care deține metalul în subsol nu este neapărat aceea care ajunge să concentreze cea mai mare cantitate de aur prelucrat. Centrele comerciale, politice și militare pot atrage bogăția produsă în alte teritorii. Aurul se poate deplasa voluntar, prin schimburi avantajoase pentru ambele părți, dar poate fi transferat și prin tribut, obligații fiscale sau cucerire. Din punct de vedere economic, rezultatul vizibil poate fi asemănător, însă cauzele și consecințele sociale sunt profund diferite.
În acest moment al călătoriei noastre, Balcanii trebuie priviți simultan ca regiune de producție, spațiu de circulație și teritoriu expus intereselor puterilor vecine. Resursele metalifere ale Traciei, Macedoniei și Carpaților aveau să atragă, în mileniile următoare, atenția regatelor și imperiilor. Dar înaintea cuceririlor romane, înaintea expansiunii persane și înaintea apariției marilor regate elenistice, comunitățile din această regiune participaseră deja la dezvoltarea uneia dintre cele mai vechi tradiții metalurgice ale lumii.
Această continuitate geografică nu trebuie confundată cu o continuitate etnică demonstrată. Oamenii care au prelucrat aurul la Varna nu pot fi identificați automat cu tracii, dacii, romanii sau populațiile moderne ale Balcanilor. Între aceste comunități se întind milenii de schimbări demografice, culturale și lingvistice. Ceea ce persistă este geografia resurselor și a drumurilor, nu neapărat identitatea celor care le controlează.
Tocmai această distincție face povestea mai interesantă. Populațiile se schimbă, limbile evoluează, regatele dispar, iar imperiile se succed, dar aurul continuă să fie căutat în aceleași regiuni metalifere. Munții nu se mută odată cu frontierele, iar râurile care transportă particule aurifere nu își schimbă cursul după voința unui împărat. Ceea ce se schimbă este autoritatea care pretinde dreptul de a exploata, impozita, cumpăra sau confisca metalul.
În această lume a schimburilor și a rivalităților avea să se producă, în jurul anului 1200 î.Hr., una dintre cele mai profunde crize ale Antichității. Marile palate ale epocii bronzului vor fi distruse sau abandonate, imperii puternice se vor prăbuși, iar rețelele comerciale care legau Egiptul, Anatolia, Levantul și lumea egeeană vor suferi transformări radicale. Troia va deveni simbolul unei lumi dispărute, iar memoria distrugerii sale va supraviețui prin epopee și tradiție.
Pentru cercetarea noastră, întrebarea nu va fi numai cine a distrus Troia, ci și ce se întâmplă cu bogăția acumulată atunci când sistemele politice și comerciale care o protejează se prăbușesc. Aurul poate supraviețui incendiilor, războaielor și dispariției dinastiilor, dar proprietarii săi nu beneficiază de aceeași permanență. Uneori este îngropat pentru a fi recuperat ulterior, alteori este capturat de învingători, topit și transformat în obiecte noi, iar uneori rămâne ascuns timp de milenii, până când arheologii îl readuc la lumină.
Aceasta este una dintre marile particularități ale aurului. El poate traversa epocile fără să își piardă proprietățile fizice, în timp ce toate instituțiile care au pretins că îl controlează se dovedesc trecătoare. Din această perspectivă, istoria aurului este și o istorie a fragilității puterii omenești.
CAPITOLUL IV. Troia și prăbușirea lumii bronzului. Când bogăția nu mai poate salva imperiile
Citește analiza completă pe Juridice.ro
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News