Comisia Europeană vede progrese în digitalizarea ANAF și simplificarea fiscală din România. Ce schimbări îi așteaptă pe contribuabili și companii
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România face pași importanți spre o administrație fiscală digitalizată și un sistem de impozitare mai simplu, potrivit celui mai recent raport al Comisiei Europene. RO e-Factura, Declarația unică precompletată, asistentul virtual ANA și noile instrumente de analiză a riscurilor fiscale sunt printre soluțiile care modernizează relația dintre contribuabili și stat. Raportul atrage însă atenția că reducerea evaziunii fiscale și îmbunătățirea colectării veniturilor bugetare rămân provocări majore.
România înregistrează progrese în simplificarea fiscală, reducerea birocrației pentru mediul de afaceri și digitalizarea administrației fiscale. Concluzia apare în raportul „Mind the Gap 2026 – Country Fiche: Romania”, elaborat de Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală (DG TAXUD) a Comisiei Europene, care analizează reformele și evoluțiile din perioada 2025–2026.
Documentul evidențiază două direcții în care România a făcut pași importanți: modificarea legislației fiscale pentru a reduce povara administrativă asupra contribuabililor și dezvoltarea instrumentelor digitale prin care ANAF urmărește să îmbunătățească verificarea, colectarea și combaterea fraudei fiscale.
Taxe mai simple și facilități pentru investiții
În perioada 2025–2026, România a adoptat mai multe măsuri menite să simplifice sistemul fiscal și să ofere companiilor un cadru mai predictibil.
Printre cele mai importante schimbări menționate de Comisia Europeană se numără majorarea plafonului de scutire de TVA pentru întreprinderile mici de la 300.000 de lei la 395.000 de lei, introducerea cotei unice de 1% pentru impozitarea microîntreprinderilor și simplificarea cotelor reduse de TVA prin aplicarea unei cote de 11%, începând cu august 2025.
Raportul evidențiază și introducerea unui credit fiscal de 10% pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, eliminarea graduală a impozitului minim pe cifra de afaceri și noi stimulente pentru investiții, inclusiv prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare.
De asemenea, au fost revizuite procedurile privind acordurile de preț în avans, pentru a oferi mai multă certitudine fiscală companiilor și pentru a preveni disputele legate de prețurile de transfer.
„Obiectivul Ministerului Finanțelor este construirea unui cadru fiscal mai simplu, mai predictibil și favorabil investițiilor, în paralel cu asigurarea sustenabilității finanțelor publice”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Acesta a subliniat că simplificarea regimurilor fiscale, reducerea obligațiilor administrative și stimulentele pentru investiții și cercetare-dezvoltare reprezintă direcții importante pentru creșterea competitivității economiei românești.
Schimbările îi vizează și pe contribuabilii persoane fizice. Din 2026, Declarația unică (Formularul 212) este disponibilă în variantă precompletată, prin preluarea automată a informațiilor existente în bazele de date ale administrației fiscale. Totodată, legislația prevede o bonificație de 3% pentru declararea și plata anticipată a impozitului pe venit, în condițiile stabilite de lege.
ANAF accelerează digitalizarea: ce instrumente noi au la dispoziție contribuabilii
Una dintre cele mai importante concluzii ale raportului european este că modernizarea și digitalizarea administrației fiscale reprezintă un punct forte al României.
ANAF dezvoltă și implementează instrumente care urmăresc să reducă interacțiunea birocratică, să faciliteze îndeplinirea obligațiilor fiscale și să permită identificarea mai rapidă a neregulilor.
Printre cele mai importante soluții se numără:
RO e-Factura – extinderea obligației de transmitere a facturilor electronice și pentru tranzacțiile B2C, începând cu 1 ianuarie 2025;
Declarația unică precompletată – Formularul 212, disponibil din 2026, cu informații preluate automat din bazele de date fiscale;
Asistentul virtual ANA – oferă contribuabililor informații despre obligațiile fiscale, formulare, plăți și serviciile electronice;
e-Licitații – platforma prin care bunurile sechestrate pot fi valorificate prin licitații online;
iBon – aplicația care permite verificarea bonurilor fiscale și semnalarea eventualelor nereguli;
Videoconferința cu contribuabilii – serviciu prin care persoanele fizice și companiile pot beneficia de asistență fiscală la distanță.
Un capitol important îl reprezintă și dezvoltarea instrumentelor bazate pe datele SAF-T. ANAF a pus la dispoziție două aplicații: una pentru verificarea corectitudinii datelor raportate și alta pentru reconstituirea deconturilor de TVA pe baza informațiilor din SAF-T.
Potrivit raportului, cele două aplicații se află în etapa de testare până la sfârșitul lunii noiembrie 2026. Ulterior, algoritmii vor fi evaluați la nivelul întregii baze de date, inclusiv pentru identificarea posibilității de precompletare a deconturilor de TVA.
„Digitalizarea administrației fiscale trebuie să se traducă în rezultate concrete, atât pentru contribuabili, prin reducerea sarcinii administrative, cât și pentru stat, prin creșterea eficienței colectării și combaterea evaziunii fiscale”, a declarat președintele ANAF, Adrian Nica.
Acesta a precizat că prioritatea instituției este integrarea datelor și a instrumentelor digitale pentru identificarea rapidă a riscurilor fiscale și orientarea controalelor către contribuabilii și activitățile cu risc ridicat de neconformare.
România folosește Big Data pentru identificarea riscurilor fiscale
Un alt element important evidențiat de Comisia Europeană este consolidarea sistemului de management al riscurilor fiscale.
ANAF utilizează platforma Big Data și integrează informații din sistemele RO e-Factura, RO e-TVA, RO e-Transport și SAF-T. În paralel, au fost dezvoltate registre electronice de risc, un Comitet de management al riscurilor și mecanisme de analiză centralizată.
În 2026 au fost implementate și mecanisme de monitorizare și avertizare timpurie privind riscul de insolvență, menite să permită identificarea din timp a situațiilor financiare dificile.
România lucrează, de asemenea, la îmbunătățirea modului în care este calculat decalajul de TVA, în colaborare cu Institutul Național de Statistică și cu sprijinul Băncii Mondiale. Obiectivul este validarea estimărilor și publicarea semestrială a nivelului și structurii acestui decalaj, prima publicare fiind prevăzută pentru 2026.
În același timp, țara noastră participă la proiectul european TADEUS/Fiscalis, care urmărește dezvoltarea unei metodologii armonizate pentru estimarea decalajelor fiscale la nivelul statelor membre.
Comisia Europeană indică și problemele care trebuie rezolvate
Deși raportul recunoaște progresele făcute de România, acesta subliniază că modernizarea administrației fiscale trebuie să fie urmată de rezultate concrete în colectarea veniturilor bugetare.
Printre principalele provocări se numără reducerea decalajului de conformare la TVA și la impozitul pe profit, îmbunătățirea evaluării facilităților fiscale și consolidarea mecanismelor de recuperare a creanțelor bugetare.
Comisia recomandă autorităților române să utilizeze mai eficient datele colectate prin sistemele digitale, să identifice cauzele neconformării fiscale și să dezvolte mecanisme mai performante de prevenire și combatere a fraudei.
Este necesară, de asemenea, o strategie clară pentru recuperarea creanțelor fiscale, însoțită de indicatori care să permită evaluarea rezultatelor activității de colectare.
Un aspect important este că indicatorii privind decalajul de TVA analizați în raport sunt aferenți anului 2023, iar cei privind impozitul pe profit anului 2021. Prin urmare, aceștia reflectă perioade anterioare extinderii principalelor sisteme digitale de raportare fiscală implementate în România.
Impactul reformelor din 2025–2026 va putea fi evaluat mai clar în următoarele analize europene, când vor fi disponibile date care să surprindă efectele digitalizării și ale modificărilor legislative.
Miza reformelor: mai puțină birocrație, mai multă colectare
Raportul „Mind the Gap 2026” transmite un semnal pozitiv privind direcția reformelor fiscale din România, în special în ceea ce privește digitalizarea ANAF și simplificarea relației dintre stat și contribuabili.
Provocarea majoră rămâne transformarea investițiilor în tehnologie și a schimbărilor legislative în rezultate măsurabile: mai puțină evaziune, o colectare mai eficientă, costuri mai mici de conformare și un sistem fiscal mai transparent și mai predictibil.
Ministerul Finanțelor și ANAF anunță că vor continua reformele, cu accent pe susținerea mediului de afaceri, creșterea conformării voluntare, recuperarea creanțelor bugetare și combaterea evaziunii fiscale.
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