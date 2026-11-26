Publicat 26 nov. 2026, 09:27 Sursă Realitatea.Net

România face pași importanți spre o administrație fiscală digitalizată și un sistem de impozitare mai simplu, potrivit celui mai recent raport al Comisiei Europene. RO e-Factura, Declarația unică precompletată, asistentul virtual ANA și noile instrumente de analiză a riscurilor fiscale sunt printre soluțiile care modernizează relația dintre contribuabili și stat. Raportul atrage însă atenția că reducerea evaziunii fiscale și îmbunătățirea colectării veniturilor bugetare rămân provocări majore.

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