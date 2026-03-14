România, prinsă fără strategie în plină criză a carburanților: jumătate din stocurile strategice sunt în afara țării -ANALIZĂ

România se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade de pe piața carburanților, având cel mai mare preț la motorină raportat la puterea de cumpărare și al doilea cel mai mare preț la benzină din UE. Cu toate acestea, autoritățile nu au adoptat măsuri reale pentru a limita efectele scumpirilor, remarcă expertul în energie Dumitru Chisăliță, președintele AEI. Singura intervenție concretă rămâne compensarea de 20 de bani/litru pentru transportatori, în timp ce motorina s-a scumpit cu 1,62 lei/litru de la începutul anului.

Un „plan” fără măsuri, fără responsabilități, fără soluții reale

Potrivit lui Chisăliță , documentul de lucru al Ministerului Energie, intitulat „Măsuri propuse pentru atenuarea efectelor negative ale conflictului din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România”, nu reprezintă un plan în adevăratul sens al cuvântului. Lipsesc scenariile de lucru, măsurile concrete, responsabilitățile, sursele de finanțare și evaluările de impact.

Expertul atrage atenția că autoritățile invocă posibilitatea declarării unei situații de criză pe piața petrolieră, deși oficial s-a transmis că nu există probleme privind continuitatea aprovizionării. „Să înțelegem că, totuși, astfel de probleme există?”, întreabă Chisăliță.

Stocuri externe misterioase și riscuri majore pentru aprovizionare

Un punct sensibil al documentului îl reprezintă stocurile de urgență. România ar avea rezerve pentru 90 de zile, însă o parte dintre acestea sunt păstrate în afara țării. „Este esențial să aflăm unde se află aceste stocuri externe”, avertizează expertul, subliniind riscurile dacă ele sunt localizate în state din zona Golfului, afectate de conflict.

Stocurile de urgență menținute pe teritoriul României pot asigura consumul intern pentru cca. 45 de zile, iar stocurile menținute în extern, prin delegare, o perioadă similară – în total cca. 90 de zile.” cE

În 2025, 26% din motorina importată de România provenea din Orientul Mijlociu. Blocarea Strâmtorii Ormuz ar face imposibilă intrarea acestor cantități în țară, ceea ce ar putea explica presiunea pentru declararea unei crize petroliere. În același context, reapare și ideea redeschiderii Rafinăriei Petrotel, deși aceasta nu poate procesa țiței rusesc, iar deficitul global de petrol este estimat la 10%.

Plafonarea prețurilor, o rețetă sigură pentru penurie și haos

Propunerea de plafonare a prețurilor la 8,86 lei/litru pentru motorină și 8,41 lei/litru pentru benzină este considerată „profund nerealistă”. Chisăliță avertizează că, în două săptămâni, motorina ar putea ajunge la 10 lei/litru, iar comercianții nu vor importa combustibil dacă sunt obligați să vândă în pierdere. Rezultatul ar fi penuria, urmată de cozi, panică și tensiuni sociale.

În locul plafonării, expertul consideră că ar fi utilă auditarea comportamentului comercianților și publicarea rezultatelor, deoarece o marjă comercială unică ar falimenta micile benzinării și nu ar reduce prețurile practicate de marile lanțuri.

Dumitru Chisăliță concluzionează că documentul prezentat de autorități este „o sfidare la adresa inteligenței românilor” și că un plan prost poate declanșa o criză pe care România, în mod real, nu o avea.