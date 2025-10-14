ROMÂNIA IMPORTĂ TOT MAI MULTĂ ENERGIE ELECTRICĂ, IAR ECONOMIA CONSUMĂ TOT MAI PUȚIN. DATE CARE ARATĂ DE CE AVEM CEA MAI SCUMPĂ ENERGIE DIN EUROPA
Date statistice îngrijorătoare privind resursele de energie ale României, după primele 8 luni ale anului. În intervalul analizat, producția internă a scăzut, în timp ce importurile au crescut semnificativ, arată cifrele INS. Pe deasupra, consumul de energie electrică în economie a scăzut, ceea ce poate sugera o reducere a activității.
În perioada analizată, producția internă de energie a scăzut față de cea similară din 2024 cu peste 3%, în timp ce importul a crescut cu 13,5%.
De asemenea, consumul final de energie electrică pe ansamblu s-a redus nesemnificativ, însă pe fondul unei scăderi vizibile a consumului în economie a scăzut (1,8%) și o creștere a consumului populației cu 2,5%.
Producția de energie convențională s-a redus. Sectorul hidro, scădere dramatică
Datele statistice arată și scădere îngrijorătoare a producției convenționale de energie.
Astfel, producția din termocentrale a scăzut cu 4%, iar producția din hidrocentrale cu aproape 24%. Doar sectorul nuclear velar a înregistrat o creștere în perioada analizată.
La capitolul resurse neconvenționale, producția eoliană a scăzut, în timp ce producția fotovoltaică a crescut cu peste 20%.
Sursă: Institutul Național de Statistică
Sursa: Realitatea Financiara
