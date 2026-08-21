România, cea mai mare scumpire a carburanților din UE: prețurile au crescut cu 24,2% într-un an

Publicat 21 aug. 2026, 13:00 Sursă Realitatea.net

Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut, în medie, cu 16,9% în Uniunea Europeană, în iulie 2026 față de aceeași lună a anului trecut. România a înregistrat însă cea mai mare majorare anuală dintre statele membre, de 24,2%, arată datele publicate vineri de Eurostat.

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