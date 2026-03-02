Prețul petrolului a explodat luni dimineață, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Progonoze sumbre privind prețul carburanților

Sursă: Realitatea Financiara

Prețul petrolului a urcat luni dimineață, pe fondul escaladării conflictului dintre Iran, SUA și Israel, care reaprinde temerile privind siguranța rutelor energetice din Orientul Mijlociu. Cotațiile au crescut puternic la deschiderea buselor, iar investitorii sunt în expectativă.

Țițeiul american a sărit inițial cu aproximativ 8%, stabilizându-se ulterior la +5,9%, în jurul valorii de 71 de dolari barilul, potrivit Euronews.com .

Brent-ul a avansat cu 6,2%, până la 77,38 dolari. Piețele se tem că exporturile de petrol din Iran și din alte state din Golf ar putea fi afectate, mai ales după atacurile asupra a două nave care traversau Strâmtoarea Hormuz — un punct-cheie prin care trece o cincime din fluxurile globale de petrol și gaze lichefiate.

Analiștii avertizează că un conflict prelungit ar putea împinge în sus prețurile la combustibili și ar pune presiune pe economiile lumii, crescând costurile de producție. China, principalul cumpărător al petrolului iranian, ar putea fi nevoită să își caute alte surse, deși dispune de rezerve consistente și ar putea compensa prin importuri suplimentare din Rusia.