Iranul a transformat economia globală în armă: urmează penurie de orice. Avertisment dur al unui analist american, în dialog cu Mario Nawfal – VIDEO

Analistul financiar Alex Krainer lansează un avertisment dur în cel mai recent podcast realizat de influencerul Mario Nawfal, susținând că adevărata armă a Iranului nu sunt rachetele sau dronele, ci capacitatea de a controla fluxurile globale de energie. În opinia sa, închiderea Strâmtorii Hormuz reprezintă cea mai periculoasă mișcare strategică a Teheranului, cu efecte directe și imediate asupra economiei mondiale.

Vulnerabilitatea energetică globală

Krainer subliniază că aproape 20% din petrolul lumii trece prin Strâmtoarea Hormuz, iar blocarea acestui culoar a lovit instantaneu piețele energetice și economiile occidentale. „Impactul nu s-a oprit în Orientul Mijlociu — unda de șoc s-a propagat global”, a explicat analistul, avertizând că efectele abia încep să se manifeste.

În discuția cu Nawfal, Krainer a insistat că „va fi penurie de orice” , explicând că lanțurile moderne de aprovizionare, construite pe modelul just‑in‑time , sunt extrem de vulnerabile la șocuri geopolitice. În plus, agricultura și lanțurile de aprovizionare cu îngrășăminte sunt expuse unui risc major dacă conflictul se extinde, din cauza dependenței globale de gaz natural lichefiat și de produsele petrochimice.

În cea mai dificilă situație se pare că este Europa, unde prețurile combustibillor deja au escaladat, iar Krainer a invocat modelul crizei petroliere a anilor \"70, „dar potențial mult mai gravă”.

Krainer: Pentru SUA, marele risc este să fie atrasă într-un conflict prelungit

În analiza sa, Krainer avertizează că Statele Unite riscă să fie atrase într-un conflict prelungit, în timp ce Iranul continuă să reziste sancțiunilor și să se adapteze economic. În ecuație intră și China, a cărei dependență energetică influențează poziționarea geopolitică, precum și spectrul tensiunilor nucleare, care adaugă o presiune psihologică globală.

Krainer încheie cu o concluzie sumbră: narațiunile se schimbă, justificările pentru acțiuni militare evoluează, dar costul uman și economic rămâne uriaș. Singura speranță, spune el, este o de‑escaladare economică înainte ca lanțul de șocuri să devină ireversibil.

Alex Krainer este un cunoscut analist financiar, apreciat pentru opiniile sale critice privind vulnerabilitățile sistemului energetic mondial și pentru perspectiva sa asupra modului în care marile puteri folosesc resursele naturale ca instrumente strategice.