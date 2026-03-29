Explozia prețurilor la carburanți. Adevăratul motiv pentru care statul nu a luat măsuri la timp. Deputat USR: ”Vin străinii să profite” - VIDEO

Deputatul USR, Corina Atanasiu, a declarat sâmbătă seară, în exclusivitate la Realitatea Plus, că statul român ”nu ia măsuri după ureche” și a subliniat că nu a intervenit la timp în ceea ce privește explozia prețurilor la carburanți, deoarece ”țările vecine și ar cumpăra de la noi că ar fi mai ieftin”.

„Dacă Guvernul ar lua această măsură și prețul ar scădea în România, ar veni țările vecine și ar cumpăra de la noi că ar fi mai ieftin. Deci, nu luăm măsuri așa după ureche...să nu rămânem noi, România, fără combustibil și în același timp să-l dăm mai ieftin celor din jurul nostru”, a declarat Corina Atanasiu, la Realitatea PLUS.

Expert: „Statul, unul din băieții deștepți în criza de la pompă!”

Statul a devenit unul dintre băieții deștepți din energie de la începutul creșterii prețurilor la pompă, potrivit unei analize făcute de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

„Astăzi prețurile cresc pe motorină, cu 30% de la începutul anului până în momentul de față. După criza din 2022, când statul și-a dat seama că poate să facă foarte ușor, foarte concret, foarte rapid și foarte exact bani din taxarea energiei, gazelor, motorinei, benzinei, și ca atare și-a construit un stat, un buget care se bazează pe aceste elemente, astea sunt niște realități.

Tot o realitate este faptul că avem alte măsuri pe care le putem aplica, să avem suficient de multe măsuri pe care le putem aplica și din păcate nu le aplicăm, iar singurul element logic care poate să existe în momentul de față este legat de veniturile suplimentare importante pe care statul le încasează în fiecare zi.

Astăzi statul este cel mai băiat deștept dintre băieții deștepți.”, a declarat Dumitru Chisăliță , președintele Asociației Energia Inteligentă.