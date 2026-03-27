Este rentabil să alimentezi cu benzină la Ruse dacă pleci din București? Realitatea.net a făcut calculul complet

În perioade de criză, când prețurile cresc brusc, românii caută instinctiv alternative mai ieftine peste graniță. Tot mai mulți șoferi din București se întreabă dacă nu ar fi avantajos să alimenteze la Ruse, unde benzina este mai ieftină. Realitatea.net a analizat costurile, iar concluzia s-ar putea să îi surprindă pe mulți.

Ce date am luat în calcul:

- distanța București - Ruse și retur: 130 de kilometri

- consumul mediu de carburant (dus-întors): 10 litri

- cantitatea minimă din rezervor pentru a face deplasarea până la Ruse: 10 litri (la prețul din România)

- capacitatea rămasă pentru alimentare în Bulgaria: 45 de litri (am considerat că din cei 10 litri de la plecare am consumat 5 litri până la Ruse)

- prețul mediu al benzinei la Ruse : 1,47 euro/litru (27 martie)

- prețul la o stație Petrom din Capitală: 9,30 lei/litru (27 martie)

- taxa de trecere pod dus-întors (15 + 10 lei): 25 de lei

Ce a rezultat din calcule?

Dacă am face o comparație strict legată de prețul carburantului, diferența este semnificativă: la o alimentare maximă de 45 de litri , economia brută ajunge la aproximativ 88 de lei, diferența între costul de 418 lei în România și 330 în Bulgaria.

Cu toate acestea, costurile drumului de la București la Ruse și retur schimbă radical calculul. Cei aproximativ 10 litri de benzină din România, necesari deplasării, înseamnă 93 de lei, sumă la care se adaugă taxa de pod, încă 25 de lei .

În total, cheltuielile suplimentare ajung la circa 118 de lei , în timp ce economia la pompă este de circa 88 de lei . Rezultatul final: o pierdere de aproximativ 30 de lei .

Concluzia este clară: pentru un șofer din București, nu este rentabil să meargă special până la Ruse doar pentru a alimenta, chiar dacă benzina este mai ieftină.