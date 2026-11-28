Șoferii români încheie luna noiembrie cu prețuri semnificativ mai mici la pompă.La finalul lunii noiembrie, benzina standard a ajuns la 8,95 lei pe litru, cu peste 11% mai puțin decât la sfârșitul lunii octombrie, potrivit datelor agregate din 1.835 de benzinării din România.
După o serie de scăderi consecutive, benzina standard a ajuns la un preț mediu cu peste un leu mai puțin față de finalul lunii octombrie. O analiză realizată de site-ul de specialitate PretCarburant.ro, pe baza datelor colectate din 1.835 de benzinării din întreaga țară, arată că benzina standard s-a ieftinit puternic în ultima lună, ajungând la un preț mediu de 8,95 lei pe litru.
Datele centralizate din peste 1.800 de benzinării arată că benzina s-a ieftinit de la 10,10 lei/litru la 30 octombrie la 8,95 lei/litru pe 28 noiembrie. Asta înseamnă o reducere de 1,15 lei pentru fiecare litru alimentat și un declin de aproximativ 11,4% în decurs de o lună.
Economii importante la fiecare alimentare
Scăderea se vede direct în buzunarele șoferilor. Pentru un plin obișnuit de 50 de litri, costul a coborât de la 505 lei la 447,5 lei, ceea ce înseamnă o economie de 57,5 lei la o singură alimentare comparativ cu finalul lunii octombrie.
Prețul mediu național al benzinei 95 este în prezent de 8,95 lei/litru, în timp ce motorina se vinde cu aproximativ 10,29 lei/litru. GPL-ul rămâne cea mai ieftină variantă de alimentare, cu un preț mediu de 4,84 lei/litru.
Diferențe mici între cele mai ieftine și cele mai scumpe stații
Potrivit analizei prețurilor raportate la nivel național, cele mai mici prețuri pentru benzina standard au fost înregistrate la Albești, unde litrul costă 8,88 lei. La polul opus, cele mai ridicate prețuri ajung la 9,03 lei/litru, ceea ce înseamnă o diferență de doar 15 bani între cele mai ieftine și cele mai scumpe localități monitorizate.
Datele arată că numai în ultima săptămână benzina s-a ieftinit cu 13 bani pe litru, respectiv cu aproximativ 1,45%. Evoluția confirmă tendința descendentă din noiembrie, după ce carburanții au atins niveluri de peste 10 lei pe litru la începutul lunii.