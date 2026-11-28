Publicat 28 nov. 2026, 08:51 Sursă Realitatea.Net

Șoferii români încheie luna noiembrie cu prețuri semnificativ mai mici la pompă.La finalul lunii noiembrie, benzina standard a ajuns la 8,95 lei pe litru, cu peste 11% mai puțin decât la sfârșitul lunii octombrie, potrivit datelor agregate din 1.835 de benzinării din România.

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