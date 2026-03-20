Vânzările din retail au scăzut cu 6,5% în ianuarie. Este cea mai mare contracție a consumului de după pandemie

România traversează o perioadă de contracție accentuată a consumului, după ce vânzările din retail au scăzut cu 6,5% în ianuarie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Este cea mai mare reducere de după pandemie, arată datele comercianților.

Vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii, Feliciu Paraschiv, confirmă tendința și spune că scăderea puterii de cumpărare este principalul factor care trage în jos consumul.

„România a intrat într-o etapă de contracție a consumului. Vânzările din retail au scăzut cu 6,5% în ianuarie 2026, cea mai mare diminuare de după pandemie”, a declarat Paraschiv. România se confruntă cu o nouă presiune pe piața muncii, pe fondul scăderii consumului și al creșterii costurilor operaționale.

Vicepreședintele ANCMMR, Feliciu Paraschiv, avertizează că această combinație va duce inevitabil la disponibilizări și la ieșirea unor companii de pe piață, în special în rândul firmelor mici și mijlocii, cele mai vulnerabile în fața blocajelor financiare.

Potrivit lui Paraschiv, marile companii au început deja să reducă personal, semn că presiunea economică se resimte la toate nivelurile. Reprezentanții din retail spun că, dacă trendul continuă, efectele se vor vedea în lanț, atât în piața muncii, cât și în prețurile finale plătite de consumatori.