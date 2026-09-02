Trump spune că nu vrea continuarea loviturilor împotriva Iranului și cere populației să se ridice

Publicat 2 sept. 2026, 10:40 Sursă Realitatea.net

Președintele american Donald Trump a transmis că nu dorește continuarea atacurilor asupra Iranului, într-un moment de escaladare majoră a conflictului din regiune. Liderul de la Casa Albă le-a cerut iranienilor să se ridice împotriva actualei conduceri de la Teheran.

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